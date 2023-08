Kiezen voor je toekomst begint op de Onderwijsbeurs Zuid

Niels wilde graag naar de hotelschool in Maastricht. Helaas is hij niet door de strenge selectierondes heengekomen. Maar bij de pakken neerzitten doet de Mierlonaar niet. Hij heeft afgelopen jaar op de beurs veel verschillende horeca-opleidingen bezocht en zijn nieuwe droomstudie gevonden.



“Je spreekt ook studenten en dat is heel verhelderend. Op die manier krijg je het echte plaatje. Dat er ook aandacht was voor stage in het buitenland sprak me ook erg aan. Ik wil ooit een eigen zaak hebben, misschien wel in het buitenland”, zegt Niels, die heeft gekozen voor een studie aan de Rooi Pannen in Eindhoven. “Omdat ik inmiddels 5 havo heb afgerond, kan ik in het tweede leerjaar beginnen. Ik start in september en heb er erg veel zin in.”