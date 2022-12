Kijkplezier voor jong en oud: deze 5 familiefilms wil je deze winter zien

T-MobileEindelijk, we mogen weer: losgaan met de kerstversiering, onbeperkt warme chocolademelk drinken, iedere avond kaarsjes aan en de kerstmuziek op repeat. Het is weer winter! Wat is er dit seizoen nu fijner dan gezellig samenzijn met je familie en geliefden? Lekker samen eten, spelletjes spelen en natuurlijk (kerst)films kijken.

Heb je voor dit laatste nog wat inspiratie nodig? Deze vijf familiefilms staan allemaal op Netflix en/of Videoland, dus ze zijn waar en wanneer je maar wilt te streamen. In de auto onderweg naar opa en oma, in je skichalet, tijdens de lunch op de piste of gewoon lekker thuis met zijn allen onder een kleedje op de bank.

Kerstsprookje in een modern jasje: A Boy Called Christmas

Er gaan verschillende verhalen rond over de oorsprong van kerstmis en hoe de kerstman met het rondbrengen van cadeaus is begonnen. Zo ook in deze Netflix Original uit 2021.

Hierin gaat de elfjarige Nikolas samen met een rendier en een pratende muis op zoek naar zijn vader. Die is op zijn beurt - in opdracht van de koning - op zoek naar een stad die alleen volgens geruchten bestaat, Elfhelm: een verborgen en magisch elfenrijk. Hoewel zijn vader het hem heeft verboden, reist Nikolas de groep stiekem achterna.

A Boy Called Christmas is een mooie familiefilm met een lach en een traan, vol hoop, geloof en liefde. Leuk detail: aangezien ‘onze’ Michiel Huisman de vader van Nikolas vertolkt, heeft de film ook een Nederlands tintje. Te zien op Netflix.

Terug van weggeweest: Roald Dahl’s Matilda the Musical

Wie de naam Matilda hoort, zal ongetwijfeld al snel denken aan het meisje uit de gelijknamige familiefilm uit 1996, of aan het wereldberoemde boek van Roald Dahl waar de film op gebaseerd is. Voor alle Matilda-fans heeft Netflix goed nieuws: ze hebben een nieuwe film uitgebracht!

Het grootste verschil met de voorganger is dat dit een musical is. Maar niet getreurd, het verhaal is grotendeels hetzelfde gebleven. Inclusief paranormale krachten, Juffrouw Bulstronk, het meisje met de vlechtjes en de jongen met de chocoladetaart dus. Zie je de scènes alweer voor je? Te zien op Netflix.

Een reis om nooit meer te vergeten: The Polar Express

Op kerstavond ligt een jongen stil in zijn bed. Hij hoopt dat hij de rendieren van de kerstman op zijn dak zal horen galopperen. Maar dan hoort hij plots iets heel anders: het geluid van een stoomtrein die steeds dichterbij komt. En dat terwijl hij helemaal niet bij het spoor woont.

Snel gaat hij naar buiten om te kijken wat er aan de hand is. Daar ziet hij een enorme trein. Een conducteur stapt uit en vertelt hem dat dit de Polar Express is en vraagt of hij mee op reis gaat. De jongen stapt in en ziet nog meer kinderen in hun pyjama. Ze vertrekken naar de Noordpool en beleven de droom van ieder kind dat nog in de Kerstman gelooft. Te zien op Videoland.

Een ode aan het leven: Achtste Groepers Huilen Niet

Een film van Nederlandse bodem mag in deze lijst natuurlijk niet ontbreken. Achtste Groepers Huilen Niet is gebaseerd op het succesvolle gelijknamige kinderboek van Jacques Vriens en een waargebeurd verhaal.

De stoere Akkie zit in groep acht en is helemaal voetbalgek. Het kan haar niets schelen dat haar klasgenoot Joep voetbal geen sport voor meisjes vindt. Ze is er hartstikke goed in en kan Joep makkelijk aan. Maar dan wordt Akkie ziek. Gelukkig krijgt ze heel veel steun van haar klasgenoten en juf. Als het ernaar uitziet dat ze het voetbaltoernooi moet missen, bedenkt Joep een cool plan voor haar. Te zien op Videoland.

Hartverwarmende familiefilm: Klaus

Deze handgetekende animatiefilm gaat over de verwende, egoïstische jongen Jesper. Zijn familie bezit een postbedrijf, maar hij is de slechtste student van de postbodeacademie.

Om zijn zoon een schop onder de kont te geven stuurt Jespers vader hem naar een afgelegen dorp in het Noorden, het grauwe Smeerensburg, om daar postbode te worden. Hier praten de norse bewoners nauwelijks met elkaar en niemand schrijft er brieven of kaarten.

Aan zijn eenzame en werkloze bestaan komt een einde wanneer hij bevriend raakt met een bijzondere (kerst)man Klaus, een timmerman die alleen in zijn hut vol houten speelgoed woont. Met de hulp van Klaus probeert Jesper vreugde en liefde terug in het dorp te brengen. Te zien op Netflix.

