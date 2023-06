Kinderen gratis entree in het ‘Leukste uitje van Limburg’

Even bijkomen doe je bij een van de gezellige eetgelegenheden in het park, waar je uiteraard kunt genieten van Limburgse vlaai en van andere lekkernijen en (streek)gerechten, allemaal vers en echt Limburgs. Ieder horecapunt geeft je een fenomenaal uitzicht en laat je volledig opgaan in het park. Bij het Koetshuys kijk je uit over het omgrachte kasteel, bij het Bergpaviljoen op de waterval en het speelstrand, bij de Riddertenten op de metershoge mammoetboom en bij de foodtruck op de Plaza Verde op alles en iedereen die langs komt. Voor je het weet is er zo een hele dag voorbij.



Meer informatie en tickets vind je op de website van Kasteeltuinen Arcen. In juli en augustus geldt: gratis entree voor één kind tot en met 17 jaar per betalende volwassene.