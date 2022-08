Kip met Thaise basilicum (Pad krapow gai)

Ingrediënten

sausmix

Topping

Bereidingswijze

Snijd het sjalotje in dunne repen. Hak de knoflook fijn samen met de rawits. Snijd de kippendijen in grove stukken, doe daarna de kip in een foodprocessor en maal het tot een grof gehakt. Mix de ingrediënten voor de sausmix in een kom en zet opzij.