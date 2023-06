Kippenproject brengt wijkbewoners dichter bij elkaar

Elisabeth Strouven FondsHet idee voor een kippenhok in de Maastrichtse wijk Mariaberg is al voor de coronatijd afkomstig van drie studenten van de universiteit. Om naast hun studie een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren in de stad maken ze deel uit van het studentenservicecentrum Match. De coronatijd gooit roet in het eten voor de uitvoering van hun plan, maar dan is het zover. Samen met wijkbewoners gaan ze aan de slag op het Mariaveld in de wijk. Al snel lopen er tien kippen rond.

Van een marter tot een bloedluisplaag

Bart Rikers: “Intussen is het kippenhok verplaatst naar een locatie in de Seringenstraat, achter het Trajekt-gebouw. Daar wonen op dit ogenblik drie kippen en een haan. We werken weer toe naar een populatie van zo’n tien dieren nadat we met tegenslag te maken kregen. Zo heeft een marter ondanks de stevige omheining een van de kippen te pakken gekregen. En in dat verband: op een wildcamera die een wijkbewoner tijdelijk heeft geïnstalleerd, was ook een nachtelijke vos te zien. Maar wat belangrijker is: we werden overvallen door een bloedluisplaag die de kippenpopulatie stevig uitdunde.”

Alleen ‘tok’ in plaats van TikTok

“Toen ik hier pas woonde met mijn gezin heb ik me aangemeld als kippenouder omdat ik destijds nog weinig Mariabergers kende. Dat is ook precies de bedoeling van het kippenhok: het brengt de wijkbewoners dichter bij elkaar. Dat geldt voor oud en jong. Voor die laatste bewoners is een bezoek aan het kippenverblijf een alternatief voor hun sociale media-activiteiten. Alleen ‘tok’ in plaats van TikTok.”

Kippen verzorgen

“Als het mijn beurt is om voor de dieren te zorgen, ga ik ‘s ochtends naar het hok om ze voer en water te geven, eieren te rapen en de boel schoon te maken.”, zegt Bart. “Maar eerst controleer ik of ze uit hun nachtverblijf zijn gekomen. Dat is voorzien van een automatisch deurtje dat werkt op lichtinval. ‘s Avonds als het donker is check ik omgekeerd of ze veilig binnen zijn.”

Groene eieren

Om hun idee voor een kippenhok ten uitvoer te brengen, deden de drie UM-studenten van het eerste uur mee aan de We Build This City-wedstrijd van de Maastrichtse jongerenorganisatie Code043. Zij wonnen met deze wedstrijd 4.000 euro.

Volledig scherm © Elisabeth Strouven Fonds Bart: “We hebben onlangs ook een bijdrage ontvangen uit de Burgerbegroting Maastricht en we zijn erg blij met de financiële steun van het Elisabeth Strouven Fonds. Daardoor staat het licht op groen om het kippenproject samen met de bewoners van Mariaberg en inmiddels nieuwe studenten een mooi vervolg te geven. En over groen gesproken: we hebben een kippenras gehad dat groene eieren legt. Die zie je niet in de supermarkt, al smaken ze even lekker als andere kippeneieren.”

Wil jij meewerken aan een grotere sociale verbinding in Mariaberg? Het kippenproject kan altijd extra vrijwilligers gebruiken. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina.