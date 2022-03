Koninklijk genieten!

VisitVeluweOp de Veluwe, in het bijzonder in en rondom Apeldoorn, vind je alles wat je nodig hebt voor een royaal dagje -of weekend -weg. Dit jaar vieren we de opening van Paleis Het Loo, dat na een grondige verbouwing 15 april haar deuren opent. Een absolute must-visit, maar daarnaast is er nog zó veel meer te ontdekken. Geniet van de mooiste natuur, imposante kastelen en culinaire hoogstandjes. In de regio voel je in alles waarom koningen en stadhouders van vroeger al naar deze plek kwamen om ultiem te ontspannen.