Koninklijk wonen achter de duinen in Paviljoen in den Houte

Het PaviljoenKoninklijk wonen op een landgoed: het kan in Noordwijkerhout. Hier ligt namelijk Landgoed in den Houte, waar deze zomer 20 luxe en duurzame appartementen in de verkoop zijn gegaan.

Landgoed in den Houte is een groene, ruim opgezette wijk net achter de duinen. Aan de groene as van het landgoed komt het groenste gebouw van het landgoed: Paviljoen in den Houte.

Dit kleinschalige gebouw heeft 20 ruime koopappartementen, verdeeld over vier woonlagen. Er zijn zeven verschillende woningtypes met een woonoppervlakte variërend van 120 m² tot 220 m².

Voor de wanden, vloeren en gevels is hout als constructiemateriaal gebruikt. Elke woning heeft een warm en duurzaam karakter, waar Paviljoen in den Houte naadloos in het groene landschap past van het landgoed. Je vindt er rust, ruimte en sereniteit.

Ontdek de natuurlijke omgeving

Alhoewel Paviljoen in den Houte midden in de Randstad ligt, merk je er weinig van. Je leeft hier namelijk midden in de natuur. Waai lekker uit aan zee of kom tot rust in een van de tuinen op het landgoed. Zo is er een Franse tuin met koninklijke uitstraling. In de Engelse landschapstuin vind je mooie doorkijkjes en grootse waterpartijen.





Het landgoed heeft ook een rijke geschiedenis: op het historische terrein staat een Rijksmonument genaamd Sint Bavo. Na grondige renovatie zal deze blikvanger weer het centrale punt op het terrein vormen.

Natuur en levendigheid in één

Als toekomstige inwoner van Noordwijkerhout ervaar je het beste van 2 werelden: de harmonie van de natuur aan de ene kant en de levendigheid van het dorp en de nabijgelegen steden aan de andere kant. Wat de plek zo bijzonder maakt is de unieke locatie achter de duinen, weg van de drukte van de directe kustlijn.

