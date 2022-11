Kookinspiratie nodig? Probeer deze Yuzu marmelade kip

Personen: 4

Bereidingstijd: 20 minuten

500g kippendijen

2 knoflooktenen

1 sjalotje

olie

Marinade

1 tl zout

¼ tl witte peper

1 tl shao shing rijstkookwijn

1 el lichte sojasaus

½ el limoensap

Sausmix

5 el yuzu marmelade

1 el lichte sojasaus

1 hele verse limoen voor sap

2 tl geraspte gember

Bereidingswijze

Hak de knoflooktenen en het sjalotje fijn. Meng de ingrediënten voor de sausmix in een kom. Zet opzij. Snijd de kippendijen in gelijke stukken. Marineer de kippendijen met het zout, witte peper, rijstkookwijn, lichte sojasaus en limoensap. Plaats ze daarna in de koelkast voor minstens 2 uur of een hele nacht in de koelkast.

Leg de kippendijen in de geklutste eieren en daarna in het paneermeel. Verhit een laagje olie in de pan en bak de stukjes kip goudbruin en gaar. Laat ze vervolgens uitlekken op keukenpapier.

Schenk een scheutje olie in de pan. Fruit op middelhoog vuur de knoflook en sjalotje voor enkele seconden. Schenk de sausmix bij en kook het voor ca. 1 minuut. Doe de kippendijen erbij en schep het goed door elkaar.

