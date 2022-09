Korenmolen van Noordbroek genomineerd voor de VriendenLoterij Molenprijs 2022

Het belang van de hoofdprijs

De Noordstar is dit jaar de enige genomineerde uit het noorden van het land. Ook vorig jaar deed Molenstichting Midden- en Oost-Groningen mee aan de strijd. Toen werden zij nipt tweede, met hun project om molen De Dellen van nieuwe roeden te voorzien. Het verschil in aantal stemmen met winnaar De Otter uit Amsterdam was frustrerend klein. Dit jaar is de stichting dan ook vast van plan om de hoofdprijs mee naar Groningen te nemen. Daarmee kan korenmolen De Noordstar in Noordbroek van een nieuwe kap en gerestaureerde roeden worden voorzien. Een molen moet blijven draaien, want stilstand is achteruitgang.

De Molenprijs

Om de restauratie uit te voeren is er veel geld nodig. Provinciale subsidies en fondsen kunnen helpen, maar zijn niet voldoende. De winst van de Molenprijs zou in Noordbroek daarom zeer welkom zijn. Om deze felbegeerde prijs mee naar huis te kunnen nemen, heeft de Stichting veel stemmen van het Nederlandse publiek nodig. Een actieve groep vrijwilligers is van plan alles uit de kast te trekken. Ze hebben er vertrouwen in dat alle Groningers hen zullen steunen. Elke stem levert in ieder geval één euro op, maar degene met de meeste stemmen kan direct grote stappen zetten om het project te realiseren.

Het belang van cultureel erfgoed

De Molenprijs wordt jaarlijks georganiseerd door De Hollandsche Molen in samenwerking met De VriendenLoterij. Beide organisaties benadrukken hiermee het belang van het behoud van cultureel erfgoed. De Hollandsche Molen viert volgend jaar haar eeuwfeest en zet zich dus al bijna 100 jaar in voor het in stand houden van de ruim 1200 nog werkende wind- en watermolens die Nederland rijk is. Met de VriendenLoterij Molenprijs vraagt de organisatie aandacht voor mooie initiatieven in molenland. De geldprijs maakt bovendien het realiseren van molendromen mogelijk. Uit alle aangemelde projecten koos het bestuur dit jaar vier zeer uiteenlopende projecten: de restauratie in Noordbroek, restauratie van een molenerf in Hellouw, herbouw van een verdwenen molen in Vianen en een educatief project van Stichting Poldermolen Oudegein.