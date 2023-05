Laat alle zorg uit handen nemen

Ook voor nabestaanden zorgen

Als je een uitvaart moet regelen voor een dierbare, is het verstandig om niet alleen op zoek te gaan naar een regisseur voor de uitvaart, maar ook iemand die voor jou en alle nabestaanden zorgt in een moeilijke en verdrietige periode. Volgens Yvonne Jonker van uitvaartverzorging zijn er een paar aandachtspunten, waar je aan kunt denken als je op zoek bent naar een goede uitvaartverzorger.

Praktische hulp

Rust

Door alle zorg uit handen te laten nemen, kun je je volledig richten op het rouwproces( afscheid). Want in deze moeilijke periode kun je behoefte hebben aan gemoedsrust. Met uitvaartwinkels in Barendrecht en Hoeksche Waard verlaagt Jonker de drempel. De uitvaartverzorgers maken de dood bespreekbaar, liefst al voor het overlijden. Daarom staat de deur altijd open, ook voor een kop koffie (bakkie troost) en een goed gesprek.

De invulling van een uitvaart staat volledig open. De wensen van de overledene en nabestaanden zijn leidend: religieus of niet, groots of heel intiem, met een lach en met een traan. Yvonne en haar collega’s zijn er om wensen waar te maken. Met jarenlange ervaring weten zij heel goed wat nodig is om een uitvaart tot in detail voor te bereiden en uit te voeren. Meer informatie over uitvaartverzorging Yvonne Jonker vind je op de website.