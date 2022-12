Laat je dertigersbrein ontrafelen

RadboudumcVerhuizen, gezinsuitbreiding, wisselen van baan. In het leven van een dertiger kan binnen één jaar veel veranderen. Om het brein van dertigers te ontrafelen is de Healthy Brain Study opgezet. Tot en met maart 2023 worden er nog nieuwe deelnemers gezocht. Het is belangrijk dat er een goede afspiegeling van de maatschappij wordt onderzocht. Om te zorgen dat hieraan wordt voldaan zijn de onderzoekers op dit moment op zoek naar praktisch opgeleide deelnemers.

Hoe ga je om met een stressvolle tijd? Hoe belangrijk is slaap voor je gezondheid? Dit soort vragen worden onderzocht in de Healthy Brain Study. In het onderzoek worden duizend deelnemers een jaar lang op drie verschillende momenten onder de loep genomen, met tussenpozen van vier maanden. Zo zien de onderzoekers hoe het voelen en denken van mensen door de tijd heen schommelt. Juist verschillende type mensen worden gezocht; van bakker tot automonteur en van nagelstylist tot doktersassistent.

Meetmoment in een notendop

Een meetmoment begint met thuismetingen. Je draagt bijvoorbeeld een beweegmeter op je been, een horloge en je slaapt met een slaapband. Ook vul je vragenlijsten in via een app op je telefoon. Na de week met thuismetingen volgt de testdag en breng je een volle dag door op de campus in Nijmegen. Tijdens deze dag wordt er onder andere een foto van je hersenen gemaakt, doe je verschillende computertaken en doe je ook een test om te meten hoe fit je bent. Elk meetmoment wordt afgesloten met het beantwoorden van vragenlijsten, die je thuis kunt maken. In totaal duurt het onderzoek zo’n 50 uur, verspreid over één jaar.

Een unieke hersenfoto en resultaten inzien

Uiteraard krijg je ook iets terug voor je deelname. Naast een mooie vergoeding van € 500,- kun je ook meetresultaten inzien via je eigen MijnDertigersbrein omgeving. “Het is heel leuk dat je een stukje inzicht krijgt in je eigen levensstijl. Zo ben ik erachter gekomen dat ik meer moet bewegen”, aldus deelnemer Lilly. Ook krijg je een foto van je hersenen mee naar huis. “Wanneer krijg je nou de kans om een foto van je hersenen te krijgen? Dat is heel bijzonder”, vertelt een enthousiaste Lilly.

Help mee bij het beantwoorden van vragen

Met de resultaten kunnen onderzoekers nieuwe onderzoeken gaan doen om vragen te beantwoorden. Waarom kies je voor een broodje hamburger, en niet voor een salade? Wat is het effect van social media op het brein van een dertiger? Met de antwoorden op deze vragen willen de onderzoekers leren hoe mensen gelukkiger, fitter, productiever en zelfstandiger kunnen worden. Door mee te doen aan dit onderzoek draag je een steentje bij aan de toekomst van je kinderen, neefjes, nichtjes of buurkinderen.

Doe mee Ben je in de dertig, praktisch* opgeleid en woon je in de regio Arnhem Nijmegen? Doe dan mee aan dit unieke onderzoek. Het is de laatste kans, want je kunt nog maar tot en met maart 2023 instromen. Ga naar de website en meld je aan. * Hoogstgenoten opleiding: basisonderwijs, VMBO, HAVO, VWO, MBO

Volledig scherm © B-Art photography, Bart Kouwenberg