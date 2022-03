Laat je smartphone of laptop gratis checken door een erkende techneut

FixersHoud je smartphone of laptop er opeens mee op? Geen paniek! Bij Fixers maken zij jouw device in een handomdraai. De door Apple gecertificeerde technici van Fixers zorgen ervoor dat jij een snelle (én gratis) diagnose krijgt van wat er aan de hand is. Daarna zorgen zij dat je smartphone of laptop gerepareerd wordt en weer klaar voor gebruik is.

Quote “Wij zijn veel meer dan een reparatie­be­drijf”.

Fixers is behoorlijk ambitieus. Zij willen de reparatiemarkt voor mobiele devices drastisch veranderen. Hun motto is ‘We fix it all’. “Oftewel, een snelle en kwalitatieve oplossing voor jouw probleem”, vertelt Rowan Pijn van Fixers. “Want wij zijn meer dan alleen een reparatiebedrijf. Je kunt bij ons niet alleen terecht voor reparaties, maar ook voor inruil, verkoop en bescherming.”

Partner van Apple

Bij Fixers zijn ze behoorlijk allround; ze hebben veel kennis in huis. Het is niet voor niets dat Fixers binnen drie jaar is uitgegroeid tot een groot bedrijf. Ze hebben maar liefst elf vestigingen door heel Nederland. Een groot pluspunt is dat Fixers een officiële partner is van Apple en dat er gecertificeerde Apple-reparateurs werken. Dit houdt in dat de technici je Apple apparaat zowel binnen als buiten de garantie fixen, met originele onderdelen.

Volledig scherm Ben je je wachtwoord vergeten? Geen probleem, deze heb je hier niet nodig. Door hun partnerschap met Apple kunnen ze in de meeste gevallen zonder wachtwoord repareren. “Naast dat het handig en snel is, is dit ook veilig. Je privacy gevoelige gegevens zijn dan namelijk goed beschermt.”

Van alle markten thuis

Maar ook met smartphones of laptops van andere merken kun je hier terecht. “Een goede reparatie is voor ons een snelle reparatie. Of het nu je smartphone, tablet, laptop of desktop betreft. Ook herstellen we hier consoles zoals Xbox en Play Station”, legt Rowan uit.

Smartphones zijn vaak dezelfde dag gerepareerd. Bij overige apparaten kun je rekenen op één tot drie werkdagen. Mits de te vervangen onderdelen op voorraad zijn. Wanneer je een IPhone hebt, heb je hem meestal binnen een uurtje weer terug.

Lukt het niet om naar een van de servicepunten te komen? Neem dan contact op met Fixers en zij komen je toestel persoonlijk bij je ophalen.

Kom langs voor een gratis check

Benieuwd? Kom eens langs bij het servicepunt voor een gratis check aan jouw device. “Binnen tien minuten controleren wij jou device. We vertellen je vervolgens of het toestel een reparatie nodig heeft, hoe lang dat duurt en wat de prijs zal zijn. Daar zijn we altijd transparant in. Bij ons kom je daardoor niet voor vervelende verrassingen te staan”, licht Rowan toe.

De prijzen van alle soorten reparaties bij Fixers vind je op de website.