Laat overmatig zweten niet langer jouw leven bepalen. Je kunt er iets aan laten doen.

Deze arts weet maar al te goed dat overmatig zweten enorme impact kan hebben op jouw emotionele welzijn. “Wat me echt is bijgebleven is het verhaal van een 28-jarige vrouw. Als het mooi weer begon te worden, kon zij alleen nog maar wijde kleding aan in de hoop dat er geen zweetplekken in zouden verschijnen. Ze ging nooit de deur uit zonder extra deodorant en was altijd bang dat anderen haar transpiratiegeur zouden ruiken. Ik kon haar in één keer van deze ellende afhelpen dankzij de behandeling met de miraDry.”