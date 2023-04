Laatste plekken: geef je op voor het testpanel van de ADR Fietstest 2023

Fietstest.nlADR (AD en zeven regionale nieuwstitels) is van start gegaan met de Fietstest van 2023. Op donderdag 6 t/m zaterdag 15 april zijn er nog plekken beschikbaar in het testpanel. Wil jij de allernieuwste e-bikes testen en de ADR-lezers helpen bij hun keuze voor een nieuwe fiets? Meld je hier aan.

Allernieuwste fietsen

Ook dit jaar is er groots uitgepakt en worden er in totaal meer dan 80 e-bike-modellen in diverse categorieën getest. Denk aan: elektrische stadsfietsen, elektrische sportieve woon-werkfietsen, elektrische toerfietsen, speedpedelecs 45km/u, elektrische lifestylefietsen, elektrische vouwfietsen en elektrische bakfietsen.

Onderdeel van ADR-testpanel

Van donderdag 6 april tot en met zaterdag 15 april heb je de mogelijkheid een dagdeel in te plannen om de allernieuwste e-bikes te testen. Op deze dag ben je onderdeel van het ADR-testpanel. Hiermee ga je de lezers van alle ADR-titels helpen bij hun keuze. De testdagen worden georganiseerd in samenwerking met Fietstest.nl en vinden plaats vanaf een testlocatie in Vianen (Utrecht).

Goed om te weten

De ADR Fietstest wordt op basis van ‘private testing’ afgenomen. Fietstest.nl ondersteunt jou persoonlijk bij het testen van de e-bikes. Elk testpanel lid krijgt circa 3 uur de tijd om testritten te maken. Er wordt getest binnen twee dagdelen (‘s ochtends van 10.00 tot 13.00 uur en ‘s middags van 13.00 tot 16.00 uur). Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, vragen wij je om met maximaal 2 personen de ADR Fietstest te bezoeken.

Plan je testmoment in

Via de online agenda van Fietstest.nl kun je een afspraak inplannen voor het dagdeel dat jij wilt deelnemen. Let op, we kunnen maar een beperkt aantal deelnemers ontvangen, dus vol is vol. Plan hier jouw testdag.