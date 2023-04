Last van pijn en stijfheid in grote teen? Doe mee met nieuw artroseonderzoek

Maar liefst 1,5 miljoen Nederlanders hebben last van artrose. En dat aantal stijgt. Naar verwachting lijden over pakweg vijftien jaar zo’n 2,5 tot drie miljoen mensen aan de reumatische aandoening. Om hun gezondheid te verbeteren, richtte het Erasmus MC drie jaar geleden een speciaal onderzoeksplatform op. Voor een nieuwe studie naar artrose in de grote teen worden nu deelnemers gezocht bij wie deze diagnose nog niet zo lang geleden is vastgesteld.

Artrose is een aandoening van het hele gewricht. Het kraakbeen in dit gewricht breekt langzaam af, met ontstekingen en veranderingen van het bot tot gevolg. Mensen met artrose hebben vaak pijn, last van stijfheid en hebben moeite met bewegen. De aandoening komt vooral vaak voor in knieën, heupen, onderrug, vingers en de grote teen.

Gerichter onderzoek

Volledig scherm © Erasmus Medisch Centrum Rotterdam Artrose Gezond, een onderzoeksplatform binnen het Erasmus MC, brengt mensen met artrose in contact met onderzoekers, behandelaars en met elkaar. “Zodat ons onderzoek beter aansluit bij de behoeften van patiënten”, zegt Dieuwke Schiphof, projectleider bij Artrose Gezond.

“Voorheen kwam informatie over onderzoeksresultaten vaak niet bij de patiënten terecht. In elk geval niet op een manier die ze goed begrijpen. Wij zijn ervan overtuigd dat we de gezondheid van mensen met artrose kunnen verbeteren met gerichter onderzoek en door kennis, ervaringen en handvatten met elkaar te delen.”

Zo houdt Artrose Gezond regelmatig panelbijeenkomsten waar mensen met artrose aan kunnen meedoen. Ook organiseert het platform jaarlijks de Artrose Gezond Dag. Schiphof: “Tijdens deze dag kunnen patiënten onder meer interactieve workshops volgen en met behandelaren en onderzoekers praten.”

Recente diagnose

Om meer te weten te komen over artrose in de grote teen, gaat binnenkort een nieuw onderzoek van start. Hiervoor zijn deelnemers nodig van 45 jaar of ouder die pijn ervaren in hun grote teen gewricht. “Voorwaarde is wel dat mensen die willen meedoen in de afgelopen twee jaar met hun klachten bij de huisarts zijn geweest”, zegt Schiphof.

Gedurende drie maanden ontvangen de geselecteerde deelnemers drie keer een digitale vragenlijst die ze moeten invullen. Ook worden hun schoenen aangepast door een orthopedisch schoenmaker. “We hopen natuurlijk dat de pijn hierdoor afneemt en de voetfunctie verbeterd”, zegt Schiphof. Dit grote teen onderzoek dient als vooronderzoek voor een eventueel groter uit te voeren onderzoek. “We willen kijken of er aanwijzingen zijn voor verbeteringen in klachten en of de aanpassingen van schoenen kosteneffectief zijn.”

Volledig scherm © Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Deelnemers gezocht

Ben of ken jij iemand met artrose in de grote teen en wil je graag helpen om de gezondheid van mensen met artrose te verbeteren? Aanmelden kan via de website of door te mailen naar artrosegezond@erasmusmc.nl. Mensen die onlangs de diagnose hebben gekregen, kunnen mogelijk ook via hun huisarts worden gevraagd om mee te doen.

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van artrose, dan kunt je je op de website vrijblijvend aanmelden voor de nieuwsbrief van het Artrose Gezond platform.

