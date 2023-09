Laura is croupier: ‘Als mensen grote bedragen winnen, ben ik even van de rel’

Kort gezegd is een croupier de spelbegeleider achter de speeltafel die zorgt voor een eerlijk verloop van spellen als Roulette, Black Jack, Poker en Punto Banco. Voor Laura uit IJmuiden (29 jaar) begon haar leven als croupier door een vacature die voorbijkwam op sociale media.

Spannend wereldje

Wat haar zo aanspreekt aan de vacature is het hele wereldje. “Ik was helemaal geen casinobezoeker. Af en toe speelde ik op een speelautomaat. De tafelspellen zoals Black Jack en Roulette waren volledig nieuw en onbekend voor me, en ik wilde er meer over te weten komen.” Ze begint bij Holland Casino, het enige casino in Nederland dat live tafelspel aanbiedt. In de eerste instantie begint Laura alleen voor de weekenden. “Ik begon met een interne opleiding tot croupier en vond het zo leuk, dat ik meteen fulltime aan de slag ben gegaan.”

Jackpot met trillende handjes uitbetaald

De IJmuidenaar voelt zich al snel helemaal thuis in het casino. Ze krijgt veel dankbare reacties en maakt te gekke dingen mee. “Bij mij aan tafel viel een keer de jackpot tijdens poker, dat is zo bijzonder. Bij het opendraaien van de eerste drie kaarten van de bank zei de winnaar opvallend rustig: ‘Volgens mij heb ik hem’. Zelf was ik echt even van de rel”, herinnert Laura zich.

Ze heeft − naar eigen zeggen met trillende handjes − wel vier keer nageteld of ze de betaling (194.000 euro) goed had opgelegd. “Ik was trots dat ik zo’n mooi bedrag mocht uitbetalen. Het besef kwam bij de gelukkige gast later pas. Dan zie je ineens een dikke glimlach van oor tot oor.”

Beste croupier van Nederland

Laura won dit jaar de felbegeerde kampioenstitel beste croupier van Nederland. “Het leukste vind ik dat je ook gastvrouw bent. Ik wil gasten graag een unieke ervaring bieden en een bijzondere avond uit creëren. Een beetje entertainen hoort daarbij”, vertelt Laura enthousiast.

Laura’s oprechte gastvrijheid is wat haar zo bijzonder maakt, maar er komt veel meer kijken bij het zijn van een croupier. “Een onderdeel van de interne opleiding was een cursus om snel te kunnen rekenen, omdat bij een uitbetaling alles eerlijk geteld moet worden. Hier heb ik keihard voor gewerkt. Ik ben van nature geen rekenwonder”, lacht Laura.

Bovendien moeten allerlei procedures worden opgevolgd om het spel eerlijk, veilig en overzichtelijk te houden. “Denk alleen al aan een bepaalde manier van fishes of kaarten uitdelen. Hier gelden strikte regels voor, zodat het duidelijk is wat je aan het doen bent. Ik vind het een uitdaging om hier wat meer flair aan te geven”, vertelt de croupier. Ze doet hiervoor graag inspiratie op door andere croupiers in actie te zien.

Het draait om beleving

“Je leert er altijd van als je andere croupiers ziet werken. In Nederland mogen wij als personeel zelf niet spelen, maar als ik in het buitenland ben, ga ik altijd even kijken”, zegt Laura. Ze wijst erop dat de beleving tijdens een casinobezoek net zo belangrijk is als het spelen zelf. “Daarom organiseren we bij Holland Casino vaak thema-avonden met bingo en/of live optredens.”

Ervaar het zelf

Voor mensen die het casino willen leren kennen, biedt Holland Casino de zogenaamde Try Out Experience. Op die manier kun je op een laagdrempelige manier kennismaken. Roulette is volgens Laura het makkelijkst om mee te beginnen. In Holland Casino lopen medewerkers rond die speluitleg kunnen geven, maar er zijn ook filmpjes met speluitleg die je vooraf kunt bekijken. “Probeer verschillende spellen en vraag ook aan tafel om uitleg. Ik voel bij mensen soms een beetje een drempel, maar ook daar zijn croupiers voor en we helpen graag”, besluit Laura.

