Lauwwarme bloemkoolsalade met kippeling

BrassicaDeze lauwwarme salade is een heerlijke (voorjaar)salade met krokante kippeling en een frisse kippeling saus. Ja, je leest het goed, deze kibbeling maak je namelijk van kip: kippeling dus. Voor de bereiding van dit gerecht maken we gebruik van koolzaadolie. Deze olie is duurzaam, regionaal en gezond. En daarnaast ontzettend lekker om mee te koken of te verwerken in een salade of een saus.