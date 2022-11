Lees als kind eindeloos veel boeken bij de bibliotheek

Er zijn zoveel boeken, maar welk boek is nou het leukst voor jou om te lezen? Het is het fijnst om tips te krijgen van andere lezers. Precies dát kan nu in de bieb. In veel kinderboeken zit een boekenlegger, daarop kun je lezen wat een andere lezer van het boek vindt. Bijvoorbeeld supergrappig of juist heel stom. Een aanrader of niet. Zo vindt Abiel de boeken over Geronimo Stilton ‘Gi-ga-leuk!’ En Job las deel twee van ‘Het fabeldierenpark’. Hij vindt het een heel leuk boek. Hij zegt er nog meer over: