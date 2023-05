Leg je uitvaartwensen vast voor gemoedsrust en duidelijkheid

Anita: “Sommige mensen hebben duidelijke ideeën en wensen. Zij willen bijvoorbeeld begraven worden op een natuurbegraafplaats. Als duurzaamheid een belangrijk thema is, borduren we daarop voort. Denk aan vervoer met een bakfiets, Tesla of het gebruik van een duurzame kist. Wij komen met mogelijkheden waar mensen helemaal niet van op de hoogte zijn. Van iedere uitvaart maken we iets bijzonders en persoonlijks, het is maatwerk. Wat we nu meer zien is een intiem afscheid. Een plechtigheid met een kleiner gezelschap waarbij het leven wordt gevierd.”



Nadège: “Veel mensen vinden het lastig om aan te geven wat ze willen. Het is helemaal niet raar als je niet precies weet wat je wilt. Daar kunnen wij als professional mee omgaan. Door het stellen van de juiste vragen vinden we vaak toch een manier om heel eenvoudig een persoonlijk tintje toe te voegen. Door de muziekkeuze of door te kiezen voor je favoriete gebakje in plaats van een traditioneel plakje cake.”