Lekker douchen en toch besparen: vijf tips om minder gas en water te verbruiken

EnecoWist je dat de badkamer, samen met de keuken, verantwoordelijk is voor ruim een vijfde van het totale gasverbruik in een woning? Warm water uit de kraan kost niet alleen veel geld, maar zorgt ook voor CO2-uitstoot. Gelukkig kun je in de badkamer relatief eenvoudig besparen op water en gas. Vijf tips voor een duurzamere douchebeurt, waarvan sommige ook nuttig zijn als je geen gasaansluiting hebt en je woning bijvoorbeeld aangesloten is op stadswarmte.

1. Hulpmiddelen om korter te douchen

Nederlanders staan thuis gemiddeld vijf keer per week negen minuten onder de douche. Een douchebeurt van negen minuten kost gemiddeld 70 liter warm water. Daarmee stroomt er per persoon per week dus 350 liter water weg en verbruiken huishoudens veel gas. Een liter warm water zorgt namelijk voor negen keer zoveel CO2-uitstoot als een liter koud water. Het advies is om per keer maximaal vijf minuten te douchen. En niet voor niets, want hiermee bespaar je gemiddeld 140 euro per jaar, afhankelijk van het tarief. Moeite om onder de warme douche vandaan te komen? Stel een timer in of stel een playlist samen met meezingers van vijf minuten of minder. (Bron: voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal).

Ben je een badderaar? Ga gezellig samen in bad of ruil die badsessie om voor een douchebeurt. Met een warme douche verbruik je namelijk drie keer minder gas en water.

Tip: gebruik je een crèmespoeling die een paar minuten moet intrekken of scheer je je tijdens de douchebeurt, draai de kraan dan dicht als je wacht tot het verzorgingsproduct intrekt of gebruik een 2-in-1-shampoo.

2. Moeiteloos minder water verbruiken

Ook het sanitair in de badkamer leent zich voor een verduurzamingsslag. In de doe-het-zelfzaak zijn verschillende hulpmiddelen verkrijgbaar om te besparen op water en energie. Doorstroombegrenzers voor de kraan op de wasbak zorgen bijvoorbeeld dat er wel een goede straal, maar toch minder water uit de kraan komt. Ook een waterbesparende douchekop is een goede optie. Zo’n spaardouchekop laat maximaal 7,2 liter warm water per minuut door. Hiermee kun je tot wel 40 procent besparen op waterverbruik en tot 25 procent op gasverbruik (bron: Milieu Centraal). Ook door een druppende kraan kunnen jaarlijks onnodig liters water wegsijpelen. Vervang het kraanleertje dus als het versleten is.

Nog een tip om water te besparen: zet een emmer in de douche en vang het water op terwijl je wacht tot de juiste temperatuur is bereikt. Gebruik het water bijvoorbeeld voor de planten. En wist je dat de grootte van de toiletknop aangeeft hoeveel water er wordt doorgespoeld? Het is dus slim is om de kleine knop te gebruiken voor een kleine boodschap, dan verbruik je minder water.

3. Eenvoudig besparen met de ecostand en thermostaatkraan

Ben je toe aan een volgende duurzame stap in je badkamer, dan kun je overwegen om een thermostatische mengkraan te installeren. Met de knop stel je de douche in op een vaste warmtegraad. De thermostaatkraan zorgt dat het water snel op de juiste temperatuur komt en blijft tijdens het douchen. Dat bespaart gemiddeld duizend liter water per jaar. (Bron: Milieu Centraal).

Zet de cv-ketel daarnaast op de ecostand. Het duurt dan iets langer voor je warm water hebt, maar je verbruikt wel minder gas.

4. Het gemak van een schakelklok en de zonneboiler

Ben je in het bezit van een boiler die de hele dag aan staat, dan is het slim om er een schakelklok aan te laten koppelen. Zo wordt er geen water opgewarmd als dat niet nodig is, bijvoorbeeld ‘s nachts of als er niemand thuis is.

Toe aan een nieuw exemplaar? Met een zonneboiler bespaar je bijna de helft van het energieverbruik voor warm water. Deze duurzame boiler verwarmt water door middel van zonlicht via een collector op het dak. Goed om te weten: de overheid verstrekt in veel gevallen subsidie voor een zonneboiler.

5. Warmte terugwinnen

Met een douchebeurt gaat er een hoop warmte verloren. Zonde! Een warmteterugwinningsysteem (douche-wtw) speelt daarop in. De douche-wtw gebruikt de warmte uit wegstromend douchewater om koud leidingwater te verwarmen. Daardoor verbruikt de cv-ketel minder gas.

Nu verduurzamen en besparen

Klaar voor jouw volgende duurzame stap? Eneco helpt je graag. Want iedere stap, groot of klein, maakt een verschil. Voor je portemonnee en voor het klimaat. Doe nu de check en ontdek direct welke duurzame stappen je kunt zetten en hoe je thuis energie kunt besparen. Ga voor een persoonlijk advies voor jouw huis naar onze website.