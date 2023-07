Lekker variëren met minder vlees op de barbecue

VoedingscentrumKoop jij altijd dezelfde producten voor op de barbecue, of probeer je ook wel eens iets nieuws? De variaties voor op de grill zijn namelijk eindeloos. Denk aan een maïskolf, paddenstoelen en een stukje vlees of vis als je dat wil. Met nog een frisse salade erbij en gegrild fruit als dessert, heb je een lekker gevarieerd avondje eten.

Leg jij vaak vooral vlees op de barbecue? Er zijn tal van lekkere, verrassende producten die je ook kan grillen. Bijvoorbeeld een groentespies of een nectarine. Of pof een aardappel tussen de kolen. Een barbecue is bij uitstek de manier om ook andere dingen dan vlees te bereiden.

Waarom minder vlees?

Er zijn verschillende redenen om minder vlees te eten. Zo is het beter voor het milieu. De productie van vlees brengt namelijk een flinke milieubelasting met zich mee. Zo stoten dieren broeikasgassen uit via hun mest, boeren en scheten. En voor de veehouderij is er veel land, water en voer nodig. De gehele optelsom maakt vlees erg belastend.

Plantaardige producten vragen veel minder van onze aarde. Denk aan groente, fruit, volkoren graanproducten en peulvruchten. Er zijn ook veel kant-en-klare vleesvervangers te koop, die goed op de barbecue kunnen.

Kies bijvoorbeeld voor vegetarische burgers, worsten en balletjes waarmee je zelf spiesjes kunt maken. Kant-en-klare vleesvervangers staan niet altijd in de Schijf van Vijf, omdat ze bijvoorbeeld te veel zout bevatten. In de ‘Kies Ik Gezond?’-app kun je zien of een kant-en-klare vleesvervanger in de Schijf van Vijf staat.

Check de hoeveelheid

Een andere reden om niet te veel vlees te eten: je gezondheid. Dan gaat het vooral om rood vlees zoals rundvlees en varkensvlees, en bewerkt vlees zoals worst, hamburger of gemarineerd vlees. Wat is dan niet te veel? Het advies is om niet meer dan 500 gram vlees per week te eten, waarvan maximaal 300 gram rood vlees en zo min mogelijk bewerkt vlees.

Ben je benieuwd hoeveel vlees je eet tijdens zo’n barbecue-avondje? Maak dan eens een boodschappenlijstje, bekijk het gewicht op de verpakkingen en bereken op hoeveel gram vlees per persoon je uitkomt. Een klein voorproefje: de meeste hamburgers wegen per stuk al zo’n 100 gram.

Lekkere variatie

Misschien is het voor jou heel gewoon om regelmatig vegetarisch te eten en draait barbecueën ook om meer dan alleen vlees. Voor mensen in je omgeving is dat wellicht wat minder vanzelfsprekend. Een avondje samen barbecueën kan de perfecte manier zijn om te laten zien hoe lekker en gevarieerd je kunt eten met minder vlees.

Wil je een stukje vlees? Van alle vleessoorten heeft kip het minste invloed op het klimaat, rundvlees het meest. Door vaker voor kip te kiezen help je de milieu-impact te verlagen. Ga bijvoorbeeld voor kipspiesjes die je maakt met kipfilet en een zelfgemaakte marinade.

10 BBQ-recepten

Heb je binnenkort een barbecue op de planning en kun je nog wel wat inspiratie gebruiken? Het Voedingscentrum zette 10 lekkere en makkelijke recepten op een rijtje. Denk aan gegrilde groenten en gevulde portabella’s, of spiesen met vis of kip. En als toetje bijvoorbeeld een pakketje met exotisch fruit.

Steek jij de barbecue aan deze zomer? Bekijk hier alle barbecuerecepten.