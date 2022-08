Lening laat Loes’ verstandelijk beperkte medewerkers weer floreren

QreditsLoes Theunisz zet zich graag in voor anderen. Dat blijkt wel uit het feit dat ze jarenlang vrijwilligerswerk deed en al negen jaar sociaal ondernemer is. Ze heeft een eigen brasserie waar ze samenwerkt met jongeren met een verstandelijke beperking. De coronacrisis maakte het echter lastig om dit nobele werk voort te zetten. Samen met Qredits ging ze de uitdaging aan.

Samenwerken met verstandelijk gehandicapten om hun persoonlijke groei te stimuleren, dat is het enige dat telt bij het Welkom Thuis van Loes. Haar kinderen - zoals de oprichtster haar medewerkers noemt - kunnen deelcertificaten in de bediening of achter de bar behalen die uiteindelijk leiden tot een diploma.

“Dat is dan het bewijs dat ze tafels kunnen leeghalen”, verklaart Loes. “Dat ze koffie en eten kunnen serveren en netjes ‘alles naar wens’ kunnen vragen. We zijn geen erkende leerschool, maar als hun broers en zussen afstuderen of hun rijbewijs halen, dan is het toch geweldig als zij thuis ook een diploma kunnen laten zien? Een diploma van Welkom Thuis.”

Ben jij ook begonnen met ondernemen om iets groots neer te zetten? Dan wil je je vooral niet onzeker voelen over die ene pitch, dat moeilijke gesprek met een werknemer of te veel tijd verliezen aan het bedienen van je social media-kanalen. De ondernemerstrainingen van Qredits helpen je op weg. Speciaal voor ondernemers, door ondernemers.

Een prachtig initiatief, dat door de coronacrisis helaas wreed werd verstoord. Omdat de medewerkers van Welkom Thuis letterlijk stilstonden, zakten de aangeleerde vaardigheden steeds verder weg. Na de crisis zette Loes zich dus volledig in om met Welkom Thuis zo snel mogelijk weer op het oude niveau te komen.

Om de opgelopen schade te herstellen, paste de Helmondse ondernemer haar bedrijfsplan aan. Ze nam de horeca in de omgeving eens goed onder de loep en ontdekte dat er geen gelegenheden waren waar je als jong gezin echt lekker kunt ontspannen.

“Helmond miste een plek waar kinderen lekker kunnen spelen, waar hun ouders niet naar ze om hoeven te kijken en iedereen goed eet. Dat betekent gezonde, verantwoorde broodjes met ingrediënten uit de buurt, maar ook lekkere pannenkoeken en een bitterbal. Een brasserie dus. We hebben ‘m in juni geopend.”

“Dit klinkt makkelijker dan het was, want mede door flinke waterschade moest ik de keuken compleet verbouwen. Daar had ik het geld alleen niet voor. Ik heb meerdere banken benaderd, maar Qredits was het meest begripvol en meedenkend. Ik kwam in contact met bedrijfsadviseur Marieke Brans; wat een zorgzame vrouw! Ze vraagt nog geregeld of ik het allemaal nog red qua aflossing.”

Iets dat onlangs niet helemaal lukte door het welbekende personeelstekort. “Ik kwam zonder chef-kok te zitten. Toen ik Marieke belde om dit uit te leggen, opperde zij om de aflossing even stop te zetten en alleen rente te betalen. Ontzettend fijn! Zoiets hoef je van een bank niet te verwachten.”

De brasserie draait inmiddels op volle toeren, de medewerkers floreren als vanouds en hetzelfde geldt binnenkort ook voor Loes. Naast financiële mogelijkheden bood Qredits haar namelijk een cursus coachend leidinggeven. “Ik wil hulp bij het ondernemen. Hoe ga je om met personeel en hoe zorg je ervoor dat je de baas blijft? Bij Welkom Thuis draait het om fijn samenwerken, maar soms moet ik gewoon nét iets meer op mijn strepen staan.”

Qredits, veel meer dan zakelijke leningen

Startende ondernemers, bestaande ondernemers en zij die hun plannen nog in praktijk moeten brengen: Qredits staat voor ze klaar. Met krediet, training en coaching. Alles om ervoor te zorgen dat jij kunt doen wat je zo graag doet: ondernemen. En dit alles doet Qredits zonder winstoogmerk. Hun opbrengsten worden geïnvesteerd in de begeleiding van klanten.

  Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.