Leonie werkt op zorgboerderij Zwammerdam: ‘Wij zijn niet meer dan onze bewoners’

Stichting Ipse de BruggenLeonie Buitelaar werkt als PB’er en begeleider op een zorgboerderij in Zwammerdam met uitsluitend mannelijke bewoners. Vanwege hun problematiek voelen de bewoners zich soms onbegrepen of raken gefrustreerd. Aan Leonie de taak om hiermee om te gaan en hen te begeleiden bij hun dagelijkse vragen en activiteiten. Dat gaat altijd op basis van gelijkwaardigheid. ”Wij zijn niet meer dan onze bewoners.”

De bewoners van 5E, zoals de woning heet waar Leonie werkt, hebben veelal te maken met een licht verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek, gedragsproblemen of een onveilige basis. Drie jaar geleden namen zij hun intrek in de woning in de zorgboerderij aan de Rijksstraatweg. De boerderij bestaat uit vijf woningen voor in totaal 34 bewoners, inclusief dagbesteding. Leonie is vanaf het begin bij het nieuwe concept betrokken. “De bewoners hebben baat bij de rust van de landelijke omgeving waarin zij wonen. Er lopen veel dieren rond. Die geven hen een gevoel van vertrouwen dat ze vaak bij mensen hebben gemist.”

Beste stap ooit

Leonie werkte in de horeca toen zij in 2006 een advertentie van Ipse de Bruggen in de krant zag. Waarom niet, dacht ze, hoewel ze zichzelf totaal geen type voor de zorg vond. Het tegendeel bleek waar, want zeventien jaar later geeft werken bij Ipse de Bruggen haar nog steeds veel voldoening. “Dat de bewoners mij het vertrouwen geven om hun leven met mij te delen, maakt mijn keuze voor de zorg de beste stap die ik ooit heb gezet.”

Samen100

Volledig scherm © Stichting Ipse de Bruggen Voordat ze bij 5E aan de slag ging, werkte Leonie in woning 5B. “Ik wilde een lijntje behouden met twee bewoners die doorstroomden vanuit de woning waar ik eerst werkte. Op een gegeven moment heb ik de overstap gemaakt naar 5E, omdat daar voor mij meer uitdaging lag.” In 5E doen de begeleiders veel in samenspraak met de bewoners. “We noemen dat ook wel Samen100”, zegt Leonie. “Soms doen de bewoners wat meer in het huishouden, soms de begeleiders, maar we gaan voor een gezamenlijk eindresultaat van honderd procent. Die wederzijdse betrokkenheid vind ik heel belangrijk. Als begeleiders zijn wij niet meer dan onze bewoners. Wij zijn te gast in hun huis en bekijken samen met hen wat er nog moet gebeuren.”

Vertrouwensband

Zonder creativiteit en humor kom je volgens Leonie in dit werk niet ver.” Je moet weten waar deze mannen vandaan komen, om te snappen waarom zij soms heftig reageren. Voor mij is het dan de uitdaging om uit te vinden hoe ik daarmee kan omgaan, zodat de vlam niet in de pan slaat.” Wat je volgens Leonie vooral niet moet doen, is iets je persoonlijk aantrekken. “Onder het probleemgedrag zit een vraag waarnaar je moet leren luisteren. Wanneer je die eruit weet te filteren, ontstaat de vertrouwensband die dit werk zo waardevol maakt. Bewoners mogen hier zijn wie ze zijn. Vanuit die basis ontstaat de ruimte om samen met hen te onderzoeken hoe ze dingen ook anders kunnen aanpakken.”

Werken bij Ipse de Bruggen

