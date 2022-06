Levensmiddelenwinkel De Gouwe MUNTT introduceert speciale betaalmethode

Elisabeth Strouven FondsLevensmiddelenwinkels zijn er in alle soorten en maten. Variatie genoeg dus. Toch bevindt zich in de Maastrichtse wijk Pottenberg een sociaal-maatschappelijke variant die zijn gelijke niet kent in Nederland: Door een speciale betaalmethode te introduceren, is de privacy van het winkelend publiek maximaal beschermd.

Ontstaan De Gouwe MUNTT

Initiator Ed Kemmerling: “De Gouwe MUNTT is ontstaan in 2015 als opvolger van de zogenoemde Gouwe duuskes ofwel doosjes. Stichting De Gouwe verstrekte die om Maastrichtse huishoudens die onder de armoedegrens leven een hart onder de riem te steken. Een Gouwe duuske was een aan huis geleverd pakket met langer houdbare levensmiddelen dat je kon aanvragen via een professionele hulp- of zorgverlener.”

Geen privacy

“In 2015 wilden we in eerste instantie een samenwerkingsverband aangaan met Voedselbank Limburg-Zuid, die twee distributiepunten heeft in Maastricht. Om een echt nieuw concept te ontwikkelen, hebben we besloten om De Gouwe MUNTT in het leven te roepen. Zonder daarbij overigens een concurrentiestrijd aan te willen gaan met Voedselbank Limburg-Zuid.”

Volledig scherm “Het Elisabeth Strouven Fonds heeft financieel bijgedragen en doet dat nog steeds om onze hulpverlening een nieuw en structureel karakter te geven. In het begin vulden klanten een formulier in met gewenste levensmiddelen die ze daarna in onze winkel en voor het oog van de buurt kwamen ophalen. In de coronatijd was er zelfs helemaal geen toegang tot de winkel mogelijk. Daardoor stonden de mensen buiten in de rij om daar hun levensmiddelen en plein public en dus zonder enige vorm van privacy in ontvangst te nemen. Dat vonden zij en ik best wel gênant”, vertelt Ed.

Speciale betaalmethode

“Vervolgens hebben we een speciale betaalmethode geïntroduceerd voor de circa vierhonderd huishoudens die gebruikmaken van onze sociaal-maatschappelijke winkel. Dit met als doel hun privacy te bevorderen door ze de eigen regie te geven over hun aankopen, waarna ze die neutraal kunnen afrekenen. De winkel heet weliswaar De Gouwe MUNTT, maar we maken geen gebruik van echte munten. Wel van kaartjes waarop een bepaald saldo staat vermeld.”

“Telkens als je op basis van zelfbediening boodschappen bij ons hebt gedaan, ontvang je een nieuw kaartje met het resterende saldo. Op onze producten in de schappen staat een cijfer – bijvoorbeeld 1, 3 of 5 – dat de ‘muntwaarde’ van een product vertegenwoordigt. Afhankelijk van iemands inkomen bieden we kortingen van 0 tot 100 procent. Vanzelfsprekend ontvangen huishoudens met het laagste inkomen de hoogste korting”, legt Ed uit.

Ook mensen met een hoger inkomen zijn welkom

Ed: “De Gouwe MUNTT is dus een volwaardige levensmiddelenwinkel waar je betaalt naar draagkracht. Dit houdt in dat ook mensen met een midden- of nog hoger inkomen welkom zijn. Om die reden hebben we flyers verspreid in de wijken Belfort, Campagne, Biesland en Wolder.”

“Dit onder het motto ‘Kopen wordt doneren’. Want van elke € 0,50 die mensen met een ruimere portemonnee spenderen in onze winkel gaat € 0,10 in een gemeenschappelijke pot. Ook met de opbrengst van die pot kunnen we huishoudens met een kleine of bijna lege portemonnee aantrekkelijke kortingen aanbieden. En dat is precies waar het bij De Gouwe MUNTT om gaat.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.gouwe.net. Daar lees je onder meer hoe je lid kunt worden van De Gouwe MUNTT door een aanvraagformulier in te vullen en wat de openingstijden zijn. Ook komt de nabijgelegen kledingwinkel Dress aan bod voor het aanleveren of ontvangen van kleding.