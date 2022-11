“Liever voor één kind het verschil maken dan een zaal vol applaudisserende mensen”

Boeiend leren

Eva-Lise Geerlings is docent bij SBO De Bouwsteen en EYE College in Capelle aan de IJssel. Beide scholen zijn onderdeel van BLICK op onderwijs, een organisatie met tien scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio. BLICK staat voor Boeiend Leren in Capelle en Krimpen aan de IJssel, en boeiend leren is de missie van BLICK. Eva-Lise begon er in 2018 met een paar uur per week dramalessen geven aan vmbo-klassen 1 en 2.