Loods je puber (en jezelf) door de examenstress heen met deze tips

YakultHet is weer examentijd en dat betekent voor velen: stress in huis. Hoort er een beetje bij, maar pas op dat jullie nachtrust er niet onder lijdt. Want van slaaptekort raakt je hele lichaam van slag, met negatieve gevolgen voor het dagelijks functioneren. Met deze tips voorkom je dit.

Grote kans dat je puber in de examenperiode slechter slaapt dan normaal. Ook als je kind al maanden zorgvuldig aan het blokken is. Examens zijn spannend en die spanning eist zijn tol. Voor het hele gezin. Een beetje stress is helemaal niet erg, integendeel. Maar pas op dat het niet uit de hand loopt. Want te veel stress heeft impact op je totale welzijn. Zowel mentaal als fysiek.

Onrustig hoofd = onrustige buik

Stress kun je voelen in je buik. Misschien herken je het wel: buikpijn, diarree of juist verstopping. Wist je dat er een directe verbinding is tussen je darmen en hersenen? Ben je druk in je hoofd, dan is dat van invloed op de bacteriesamenstelling in je darmen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek (1). In de darmen leven ongeveer 38 biljoen bacteriën, zowel goede als minder goede. Het is zaak ervoor te zorgen dat er een goede balans en een rijke variatie is in het aantal goede en slechte bacteriën in je darmflora (ook wel darmmicrobiota genoemd). Een gezonde darmflora is belangrijk voor het goed functioneren van de darm.

Verminderde weerstand

Maar stress en slaaptekort gaan vaak hand in hand en hebben een nadelige invloed op de darmflora. Dat kan leiden tot darmproblemen en een verminderde weerstand. En het geldt ook andersom: is het slecht gesteld met je darmflora, dan werkt dat op een negatieve manier door in je slaap. Zo kun je in een vicieuze cirkel terechtkomen. Het is dus zaak om beide aan te pakken. Verbeter je je nachtrust, dan verbeter je je darmflora – en andersom.

Begin bij je darmen

In stressvolle periodes is goed slapen misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Begin daarom van binnenuit: bij je darmen. Gezond eten en drinken is het belangrijkst voor een evenwichtig darmmicrobiota. Uit onderzoek (2) blijkt dat mensen die regelmatig yoghurt eten, meer verschillende bacteriesoorten in hun darmen hebben. Ook van koffie, vezels, gefermenteerde voeding en fruit worden je darmen blij.

Betere slaap met melkzuurbacteriën

Een studie met geneeskundestudenten (3) toonde aan dat het drinken van een gefermenteerde melkdrank een positief effect kan hebben op de slaap. Gedurende een periode van acht weken voor een examen nam een groep studenten deze melkdrank met goede melkzuurbacteriën. Deze groep sliep beter dan de groep studenten die een drank zonder melkzuurbacteriën kreeg.

De wetenschappers zijn er nog niet helemaal over uit hoe het exact werkt, maar het drinken van deze zogenoemde probiotica zou een strategie kunnen zijn om je slaapkwaliteit op peil te houden in periodes van stress.

