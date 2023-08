Luxe en historisch wonen midden in de natuur doe je in de Helden van de Heide

BPD OntwikkelingLuxe wonen op een historische locatie aan de rand van de Veluwe en het Sysseltse bos: je doet het in Helden van de Heide, de nieuwste wijk van de Kazerneterreinen in Ede. Op de plek waar ooit twee kazernes stonden, verrijzen binnenkort twee nieuwe woongebouwen die het oude karakter van dit bijzondere terrein weerspiegelen.

In de nieuwe wijk is aan rijksmonumenten en eeuwenoude bomen te zien dat de historie van De Kazerneterreinen ver teruggaat. De nieuwe wooncomplexen worden gebouwd op de plek van de voormalige atletiekbaan. Woongebouw De Elias, vernoemd naar de Elias Beeckmankazerne, is met acht verdiepingen de hoogste van de twee. In het gebouw, dat een klassieke, historische kazernestructuur heeft, komen 59 koopappartementen en penthouses van 50 tot 162 vierkante meter. In de ontmoetingsruimte komt een gemeenschappelijke huiskamer.

De Arthur, dat zijn naam dankt aan de Arthur Koolkazerne, is een statig en breed opgezet appartementengebouw. Hierin komen 28 drie- en vierkamer appartementen en penthouses, verdeeld over vijf verdiepingen. Voor de woningen, variërend van 105 tot 214 vierkante meter, kun je kiezen uit maar liefst negen verschillende indelingen. Alle appartementen in De Elias en de Arthur hebben een luxe badkamer en een riante buitenruimte met uizicht op de heide en het bos.

Circulaire heidetuin

Toekomstige bewoners van beide wooncomplexen kunnen elkaar ontmoeten in de grote groen en paarse heidetuin.. Een paviljoen in deze tuin biedt ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten. Bijzonder detail: naast glas bestaat het paviljoen onder meer uit hout van bomen die zijn gekapt op de plek waar nu de woongebouwen staan. Bomen zijn overigens nog genoeg. Steek de weg over en je staat in het Sysseltse bos!

Voorzieningen

Omdat Helden van de Heide vlak naast een al bestaande wijk wordt gebouwd, zijn voorzieningen zoals winkels, scholen, sportclubs en het station in de buurt. Ook de snelweg bereik je binnen enkele minuten. Of je nu naar Utrecht, Amersfoort of Arnhem wilt, je bent nooit langer dan een half uur onderweg. Aan de andere kant is ook de natuur heel dichtbij. Op loopafstand vind je de heide, die nu volop in bloei staat, en het uitgestrekte natuurgebied de Sysselt. Rondom de wijk loopt een wandel- en sportpad, verwijzend naar de vroegere atletiekbaan van het kazerneterrein.

Klaar voor de toekomst

Helden van de Heide is niet alleen historisch en groen, maar ook duurzaam. Alle appartementen beschikken over vloerverwarming, zijn volledig gasloos en voorzien van HR+++ beglazing en daarmee klaar voor de toekomst. Beide woongebouwen krijgen bovendien eigen PV-panelen op het dak. De opbrengsten hiervan worden afgetrokken van de energierekening van de bewoners. Daarnaast wordt het regenwater op het dak opgevangen voor de tuinbewatering. Ook kun je als bewoner je auto elektrisch opladen in de parkeergarage en gebruikmaken van deelauto’s.

Inschrijven?

