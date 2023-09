Luxueus en bijzonder overnachten op de Veluwe

VeluweWil je er even lekker tussenuit met z’n tweetjes, met vrienden of met je gezin? Op de Veluwe vind je rust, ruimte, natuur en bijzondere accommodaties die net dat beetje extra bieden. Luxueus en bijzonder overnachten kan bijvoorbeeld in een romantisch boetiekhotel, een huisje met hottub in de natuur of een avontuurlijke safaritent.

Boetiekhotels

Volledig scherm Boutique Hotel Beekhuien In het kleinschalige wellnesshotel Hotel de Sterrenberg in Otterlo is ontspannen tot kunst verheven. Het adults only hotel heeft een Misset Dutch Hotel Award gewonnen en biedt speciale arrangementen aan voor drie of vier dagen. Bij restaurant Cèpes kun je genieten van een dagelijks wisselend culinair 4-gangen diner.



Aan de rand van Nationaal Park Veluwezoom vind je Boutique Hotel Beekhuizen met zijn 22 ruime sfeervolle suites en hotellodges die allemaal even stijlvol zijn ingericht. Vanuit het hotel loop je zo het bos in. In het restaurant wordt heerlijk gekookt met verse streekproducten.

Na een overnachting bij De Werelt in Lunteren word je dankzij de heerlijke matrassen uitgerust wakker. Je kunt er een fiets of mountainbike huren om de omgeving te verkennen, een duik in het zwembad nemen of ontspannen in de sauna.

Huisjes, chalets en lodges

De luxe vakantiewoningen van TopParken Landgoed de Scheleberg in Lunteren liggen middenin de bosrijke Veluwe, omringd door fiets- en wandelroutes. Je kunt er ook een huisje of villa met privé wellnessfaciliteiten boeken.

Bij het kleinschalige Bospark de Vossenberg kun je kiezen voor een ruim vakantiehuis of juist een verscholen lodge in het bos. Geniet van het uitzicht op de oude bomen en de vogels en eekhoorns in je tuin. Als je geluk hebt kun je zelfs herten zien.

Het kleine intieme Het Lorkenbos in Otterlo is met zijn 25 accommodaties een heerlijke plek voor wie rust zoekt. Er zijn tiny houses voor 2 personen en familiehuizen tot 16 personen, en alles ertussen in, ook voor rolstoelgebruikers. Rondom het Lorkenbos kun je uren lopen door het bos, over zandverstuivingen en langs heidevelden.

Vijfsterren Recreatiepark De Boshoek heeft accommodaties van glamping tot hotel. Voor ieder wat wils dus, en kinderen zijn hier ook van harte welkom. Kies voor een bungalow, chalet met privé sauna of groepsvilla en geniet van het vrije uitzicht over de weilanden rondom het gezellige dorpje Voorthuizen.

In de luxe, comfortabele woningen van De Rimboe & De Woeste Hoogte in Hoenderloo is het heerlijk onthaasten. Neem een duik in het verwarmde buitenzwembad of maak een wandeling in de omgeving. Bij de receptie kun je ook e-bikes, mountainbikes of fietsen huren om de omgeving te verkennen.

Een eigen huis, maar wel weg van huis. Geniet van rust en ruimte in een van de heerlijke en duurzame vakantiewoningen van Park Berkenrhode, optioneel aan de bosrand of voorzien van eigen wellnessfaciliteiten in de tuin.

Volledig scherm De Werelt

Hotels in Arnhem

Liever iets dichter bij de stad? Ook in en rondom Arnhem vind je veel fijne hotels. Wat dacht je van Van der Valk Hotel Arnhem, Hotel Haarhuis of Hotel de Bilderberg? Stijlvolle ruime kamers, luxe faciliteiten en culinair genieten met de Veluwe om de hoek.

Zien en doen op de Veluwe

De Veluwe biedt veel meer dan alleen rust en natuur. Struin bijvoorbeeld door de middeleeuwse straatjes van Hanzestad Harderwijk en ontdek unieke winkeltjes en boetieks. Laat je verrassen door openbare kunst, fascinerende street art en culturele historie in de gemeente Ede. En ook het befaamde Kröller-Müller Museum, het koninklijke Paleis Het Loo en het bijzondere Museum Arnhem mag je niet missen. Kijk voor meer informatie en tips op Visit Veluwe en plan meteen je trip.