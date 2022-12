Maak jij je oud karton al klein voordat je het weggooit? Hierom is dat handig

Gemeente RotterdamBijna negentig procent van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt gerecycled. Zo blijkt uit cijfers van Papier Recycling Nederland (PRN). Over het algemeen zijn Nederlanders dus goed bezig. Maar het kan altijd beter. Maak jij karton al klein voordat je het in de papiercontainer gooit?

Door karton klein te maken voordat je het weggooit, voorkom je dat het klem komt te zitten in de klep of dat het uitvouwt in de container. Misschien heb je het zelf wel eens meegemaakt dat je papier en karton wil weggooien, maar dat dit bij jou om de hoek niet lukte, omdat er karton klem zat in de container. Heel vervelend als je dan een container verder moet lopen of al dat papier weer mee naar huis kunt nemen.

Rotterdam gaat scheuren, snijden of springen

Om vastzittende dozen in containers te voorkomen, roept gemeente Rotterdam bewoners op om karton eerst klein te maken. In sommige delen van Rotterdam hebben bewoners thuis een kliko voor oud papier en karton. Ook dan is klein maken de moeite waard, zo kun je namelijk veel meer kwijt. Klein maken doe je door te scheuren, snijden of springen. Iets platstampen of scheuren kan best nog wel lekker zijn. En vooral met springen pak je ook nog eens wat extra lichaamsbeweging mee. Twee vliegen in één klap dus.

Drukke feestmaand

Volledig scherm © Marc Heeman Zeker in de feestmaand is het bij de papiercontainer vaak drukker dan normaal. Helemaal nu is klein maken dus de moeite waard. Als iedereen dit doet, staat er minder vaak karton naast de container. “Door karton op de plaat naast de container kunnen we containers niet goed legen. Door het karton klein in de containers te gooien help je mij en mijn collega’s enorm”, zegt Vivi van Hout, vuilnisvrouw in Rotterdam.



Klemt er karton in de container en kun je dit zelf niet verhelpen? Dan kun je hier een melding van maken via de Rotterdamse app MeldR. Moet je uitwijken naar en andere container, maar weet je niet waar deze staat? Deze plattegrond met wijkcontainers helpt je daarbij.

Liefdewerk oud papier

Door afval te scheiden kan het opnieuw gebruikt worden. Zo wordt 86 procent van al het in Nederland gemaakte papier en karton uit oud papier en oud karton gemaakt. Een papiervezel kan tot wel 25 keer gerecycled worden als de kwaliteit van het papier en karton goed is. Goed betekent schoon en droog. Ook daarom is het belangrijk dat papier en karton in de containers komt en niet ernaast.

Wist je dat glas zelfs oneindig gerecycled kan worden? Daarom is glas naar de glasbak brengen ook echt de moeite waard. Ook ander afval is goed te hergebruiken, mits het in de juiste bak terecht komt. Bekijk voor meer informatie ook eens de afvalwijzer.