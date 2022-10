Maak kennis met de meest populaire keukengadget van dit moment

QuookerAls we kijken naar de keukentrends voor dit najaar valt op dat het lijnenspel nog belangrijker wordt. Symmetrie, rust en eenvoud zijn het doel. Om dit te bereiken, wil je een keukenblad dat zo opgeruimd mogelijk is. Ook is er steeds meer aandacht voor functioneel design. Niet voor niets wint de kokendwaterkraan aan populariteit. Zo’n kraan is namelijk esthetisch verantwoord, maar vooral ook erg praktisch.

In de meeste huishoudens wordt gedurende de dag behoorlijk wat kokend water gebruikt. Men begint de dag met een kop koffie of thee en ‘s avonds hebben we vaak kokend water nodig voor het bereiden van eten. Hoe makkelijk is het dan als het kokend water, klaar voor gebruik, direct uit de kraan komt?

In 1970 werd dit door de Rotterdamse Henri Peteri mogelijk gemaakt met het eerste Quooker-systeem. Inmiddels is deze oer-Hollandse uitvinding ook in andere landen populair en in geen enkele moderne keuken weg te denken. Een Quooker-kraan die alles kan: naast direct 100°C kokend water, komt er namelijk ook warm en koud (en optioneel gekoeld en bruisend) water uit deze slimme kraan. Kom er hier achter wat een Quooker-systeem allemaal kan.

Meer gemak, minder energie

Met een Quooker-kraan in je keuken sla je meer dan twee vliegen in één klap. Binnen de collectie is er keuze uit meerdere designs en finishes. Zo is er altijd een kraan (die eenvoudig te plaatsen is in bestaande keukens) die in jouw keukenstijl past.

Daarnaast is een Quooker-systeem veilig in gebruik door een uitgekiend beveiligingssysteem, en een Quooker-kraan staat vast op het aanrechtblad waardoor hij niet zomaar kan omvallen. Een waterkoker kan dat wel, net als een pan die op het vuur staat.

Een Quooker-systeem is ook nog eens duurzaam, omdat je energie en water kunt besparen. Met een Quooker-kraan kook je namelijk nooit meer water dan je nodig hebt. Bovendien investeer je in gemak én bespaar je tijd: je hoeft nooit meer wachten tot het water kookt.



Wil je meer weten over alle pluspunten? Bekijk dan hier alle voordelen van het Quooker-systeem.

Voor iedere keuken de perfecte Quooker-kraan

We zijn allemaal uniek en onze keukens zijn dat ook. Toch hebben de meesten één ding met elkaar gemeen. We doen het liefst niet moeilijk als het ook makkelijk kan, en tijd is voor velen een kostbaar bezit. De Quooker-systeem sluit hier perfect op aan.

Volledig scherm © Quooker Of je nu de sterren van de hemel kookt tijdens een familie-etentje of de thee rijkelijk wil laten vloeien tijdens een high tea bij je thuis, de toepassingen van de Quooker-kraan maken jouw leven makkelijker. En mooier, want het design van deze kokendwaterkraan mag absoluut gezien worden.

Ontdek de designs

Niet alleen qua toepassingen, ook qua design kun je alle kanten op. Zo kun je kiezen voor een chroom, rvs of zwarte finish. De Fusion-kranen zijn ook nog verkrijgbaar in messing patina of goud. Zo is er altijd een kraan die bij jouw keuken past.

Benieuwd? Ontdek de vele opties en vind het Quooker-systeem dat perfect bij jou en je inrichting past.