Maak zelf deze lekkere Pad Thai met garnalen, het nationale gerecht van Thailand

2 personen

Bereidingstijd: 25 minuten

Ingrediënten

200g rijstnoedels 5mm

1 el gedroogde gepelde garnalen

100g tofu viscake

2 bosjes knoflookbieslook

240g taugé

2 eieren

12 ongepelde garnalen

3 el geroosterde pinda’s

olie

Pad Thai sausmix

100g tamarindepasta zonder pit

250ml water

2 sjalotjes

4 knoflooktenen

65 ml vissaus

85g palmsuiker

1 el gedroogde chilivlokken

Garnering

1 limoen

Bereidingswijze

Week de gedroogde garnalen minimaal 30 minuten in een kommetje water. Giet het water af en zet opzij.

Snijd de tofu viscake in kleine blokjes en de knoflookbieslook in stronken van 5 cm. Kneus de pinda’s en snijd de limoen in partjes.

Roerbak twee eieren in een pan en zet opzij. Leg de rijstnoedels met lauwwarm water voor 30 minuten in een kom. Zodra ze zacht zijn, haal je ze eruit en laat je ze uitlekken. In de tussentijd maak je de pad thai saus.

Doe de tamarinde in een kom en schenk voorzichtig kokend water erbij. Meng het goed door elkaar. Zet opzij.

Verwarm de suiker op laag vuur totdat het stroperig wordt, giet vervolgens het tamarindemengsel bij en meng het goed door elkaar.

Schenk daarna de vissaus bij en roer door de saus.

Fruit de knoflook en de sjalotjes aan en voeg het toe aan de saus.

Voeg als laatste de chilivlokken bij. Haal de saus van het vuur en zet opzij.

Verwarm 1 eetlepel olie in een pan en leg de garnalen erin. Bak de garnalen en zodra ze gaar zijn schep je ze eruit. Zet opzij voor later gebruik.

Verhit nogmaals een scheutje olie in de pan. Doe de tofu viscake erin gevolgd door de gedroogde garnalen. Bak ze voor een minuut en doe vervolgens de rijstnoedels erbij.

Giet eerst de helft van de sausmix bij en bak de rijststicks totdat ze de saus hebben opgenomen. Schenk daarna beetje bij beetje de sausmix bij totdat de noedels al de saus heeft opgenomen. Draai het vuur omlaag.

Leg de eieren, de knoflookbieslook en de taugé in de pan. Bak voor twee minuten mee en al

Leg de noedels op een bord met daarboven op de garnalen en strooi de gekneusde pinda’s eroverheen.

