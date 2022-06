Marcel wilde de stad ontvluchten en kocht een huis in het centrum

“Toen mijn vrouw aankwam met een woning in het centrum van Vlissingen, was ik sceptisch. Het was absoluut een prachtige woning, met glas-in-lood en ornamenten. Een echt jarendertighuis. Precies wat we zochten, maar het lag wel midden in het centrum van Vlissingen. Dat wilden we niet, dus we maakten geen afspraak om te bezichtigen. Tot we het er met vrienden over hadden, zij vertelden dat de stad juist zo leuk was geworden. We besloten Vlissingen weer eens in te gaan, want sinds we in West-Souburg woonden, kwamen we zelden in de stad zelf. Het bleek helemaal anders dan we ons herinnerden. Het bruiste weer! We hebben gelijk de makelaar gebeld en konden nog net mee op de laatste bezichtiging. Gelukkig maar, want het bleek een heerlijke woning op een geweldige plek. We hebben meteen een bod gedaan en de volgende dag was het van ons!”