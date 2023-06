Marije helpt verstandelijk beperkte Dorien om de wereld beter te begrijpen

Stichting Ipse de BruggenStel je voor dat je mensen met een verstandelijke beperking kunt helpen om de wereld beter te begrijpen. Marije Boon weet hoe dat is. Sinds 2014 werkt ze als begeleider in een woning voor ernstig verstandelijk en meervoudig beperkte cliënten. De band die Marije met hen heeft opgebouwd, koestert ze nog elke dag. “Je leert kijken naar de kleine dingen, daar krijg je iets groots voor terug.”

Bijna tien jaar geleden liep Marije stage bij zorginstelling Ipse de Bruggen, om er vervolgens nooit meer weg te gaan. Een van de bewoners die zij dagelijks verzorgt is Dorien. “Dorien voelt en ervaart veel, maar zij kan al die prikkels moeilijk verwerken en uiten”, legt Marije uit. “Het is aan mij om die omgeving voor haar te vertalen. Eigenlijk ben ik dus haar zintuigen.”

Situatie begrenzen

Inmiddels kennen de twee elkaar goed en herkent Marije de vraag achter Doriens gedrag. “Dorien leeft in het hier en nu, in een wereld waarin alleen zij bestaat. Woorden als ‘straks’ of ‘later’ zeggen haar niets, omdat ze geen tijdsbesef heeft. Nu ze ouder wordt, komen prikkels volgens Marije extra hard bij Dorien binnen. “Dan kan ze het ineens op een schreeuwen zetten of in haar hand bijten. Dat is haar manier om aan te geven dat de situatie haar teveel wordt en dat ze ons nodig heeft om die voor haar te begrenzen.”

Houvast

Marije en haar collega’s helpen cliënten als Dorien om de wereld te overzien. “Dorien gebruikt bijvoorbeeld herkenwoorden die haar houvast geven, zoals koffie, slapen, slab of douchen. Maar soms geeft ze haar eigen betekenis aan die woorden. Zo doelt ze op haar bril als ze ‘appel’ zegt en wijst ze naar buiten als ze honger heeft.”

Als begeleider leer je te kijken naar de kleine dingen. Daar krijg je iets groots voor terug, zoals een glimlach of een ander blijk van vertrouwen. Marije Boon

Puzzel leggen

De begeleiders bij Ipse de Bruggen hebben de taak om elke dag die puzzel te leggen. “Dat doen we niet alleen door goed naar haar te luisteren, maar vooral door goed te kijken.” Ook mimiek en aanraking zijn heel belangrijk. “Daarmee maak je iets veilig en herkenbaar dat met woorden niet altijd lukt”, zegt Marije. “Als begeleider leer je te kijken naar de kleine dingen. Daar krijg je iets groots voor terug, zoals een glimlach of een ander blijk van vertrouwen.”

Regie

Volgens Marije is Dorien erg gevoelig voor enthousiasme en erkenning. “Ze vindt het heerlijk als de ogen op haar gericht zijn, en helpt graag mee. In de dagelijkse verzorging leg ik haar eenvoudige keuzes voor. Wil je vandaag een bloesje of een T-shirt aan? Wil je jam of kaas op je brood? Voor een ander misschien simpele vragen, maar deze keuzes geven Dorien regie.”

Familiegevoel

Marije ervaart vooral het familiegevoel in de woning als heel prettig. “Je hebt elkaar als collega’s nodig om cliënten steeds beter te leren kennen en begrijpen. In de dagelijkse overdracht bespreken we wat ze die dag hebben meegemaakt en welke signalen we hebben opgevangen.”

Ook familie en vrijwilligers worden bij de verzorging betrokken. “We brengen allemaal onze eigen kennis en achtergrond mee. Eigenlijk krijg je er gewoon een familie bij, met alle emoties en de vertrouwdheid die daarbij horen. Ook dat maakt dit werk zo waardevol.”

Jij bent nodig

Bij Ipse de Bruggen krijgen de bewoners de handvatten die zij nodig hebben om zelf dingen te doen en te leren, zodat ze een goed leven hebben. Meer verhalen zoals dat van Marije lees je hier. Kijk bij de vacatures als je net als zij mensen met een verstandelijke om meervoudige beperking wilt helpen.