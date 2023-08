Martijn (45): ‘Je kunt in de stad makkelijker parkeren met een elektrische auto’

OpelSteeds meer mensen rijden elektrisch. Maar is het iets voor jou? Manager en gemeenteraadslid Martijn van Dalen (45) woont in het centrum van de stad Utrecht en stapte zes jaar geleden al over op elektrisch rijden. Hij vertelt over de voordelen en de ontwikkelingen in de steden.

Heel Holland Elektrisch, dat is het doel van Opel. Voor de serie Laadpaaltalks interviewt reporter Fleur Nederlanders die de overstap hebben gemaakt naar elektrisch rijden. Deze keer spreekt ze Martijn.

Toen Martijn zijn eerste elektrische auto aanschafte, waren er in zijn woonplaats Utrecht redelijk wat laadplekken voor elektrische auto’s. Maar niet genoeg om aan de snelgroeiende vraag te voldoen. Als gemeenteraadslid van de VVD hamert hij er sindsdien op dat er altijd beschikbare laadpalen moeten zijn, zodat inwoners met een elektrische auto zich daar niet druk over hoeven te maken.

Is het lastig om in de stad Utrecht een beschikbare laadpaal te vinden?

“Het is nu goed geregeld, maar in het begin mocht je pas een laadpaal aanvragen als je kon bewijzen dat je een elektrische auto had. Daarna duurde het nog minimaal zes maanden, soms zelfs anderhalf jaar, voordat de laadpaal werd geplaatst. Inmiddels wordt er voor de aanleg van laadpalen ook gekeken naar de verwachte hoeveelheid elektrische auto’s in een bepaald gebied. Daarnaast zijn er meer laadpleinen gecreëerd: grote parkeerplaatsen met een heleboel laadpalen. Als ik op zoek ben naar een beschikbare laadpaal, dan is er nu altijd wel eentje in de buurt.”

Hebben andere steden net zo’n goede infrastructuur voor elektrisch laden?

“Mijn ervaring is dat je in alle Nederlandse steden prima met een elektrische auto kunt rijden: er zijn genoeg laadpalen. Rotterdam loopt voorop, ook met nieuwe innovaties. Amsterdam en Den Haag hebben het prima voor elkaar en langs snelwegen zijn er ook veel, zeker nu Shell eigen laadpunten heeft. Vooral in kleine gemeenten buiten de Randstad zie je ze minder, maar ook daar groeit het aantal.”

Welke ontwikkelingen zie jij in de nabije toekomst op het gebied van elektrisch rijden?

“Ik heb een tijdje geleden een motie ingediend om lantaarnpalen om te bouwen tot laadpalen. Op die manier voorkom je dat je allemaal extra straatmeubilair krijgt.Ik zie daar veel potentie in, net als in de mogelijkheid om je elektrische auto op te laden via een soort inductieplaat. Vergelijk het maar met je iPhone die je op een soort magneet legt en oplaadt. Dat principe kun je ook toepassen op elektrische auto’s.”

Hoe vond jij het om over te stappen op elektrisch rijden?

“Ik zat op dat moment nog niet in de politiek, maar ik vond het belangrijk om een bijdrage te gaan leveren aan een duurzamere samenleving. Wat voor mij ook meespeelde, was de lagere bijtelling. Zeker als je een leaseauto hebt, is dat een extra zetje om over de drempel te stappen. Ik vond het meteen heerlijk rijden, ook omdat een elektrische motor veel sneller optrekt. Bij het stoplicht gaan er nogal eens gasten met een opgevoerde auto naast me staan die niet sneller weg zijn dan ik. Niet dat ik vaak een wedstrijdje doe, maar het is een leuk idee dat het zou kunnen.”

Welke voordelen heeft elektrisch rijden in de stad?

“Je hebt geen uitstoot, dat is prettig als je in een dichtbevolkte wijk rijdt. Elektrisch rijden is stiller, dus je hebt minder geluidsoverlast. Het nadeel hiervan kan zijn dat voetgangers en fietsers vaak pas laat in de gaten hebben dat er een auto aankomt, maar ik heb daar als gemeenteraadslid weinig problemen over gezien of gehoord. Het is in de stad ook makkelijker parkeren met een elektrische auto, omdat er vaak laadpaalplekken vrij zijn. Ik woon in de populaire wijk Wittevrouwen, waar het altijd heel druk is. Maar ik hoef nooit lang te zoeken naar een plekje.”

Zou je iedereen aanraden om de overstap naar elektrisch te maken?

“Zeker. Ik denk dat het goed is als de overstap naar elektrisch rijden wordt gestimuleerd. Wat mij betreft blijven de verlagende belastingmaatregelen zoals ze nu zijn, hopelijk is het nieuwe kabinet het daarmee eens. Afhankelijk van je stroomprijs is het meestal goedkoper, waardoor het ook voor bedrijven interessant is om over te stappen. Ik zou het gewoon doen, want er is tegenwoordig ook veel aanbod waaruit je kunt kiezen.”

