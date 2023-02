Meer aandacht voor de verdronken dorpen van de Schelde Delta

Net als in 1953, toen verschillende dijken door verwaarlozing in slechte staat waren, had de mens ook in het verre verleden vaak een aandeel in de ramp. Zo verdween Reymerswael niet alleen in de golven vanwege een stormvloed, het had ook te maken met veenwinning waardoor de bodem in de omgeving was verzakt.



Op de meeste plaatsen is weinig of helemaal niets meer van de verdronken dorpen te zien. Maar dankzij stroming, storm, zandhonger, eb en springvloed komen er af en toe weer herinneringen bloot te liggen. Tijdens het voorjaar en de zomer worden er wandelingen georganiseerd vanuit onder meer het Oosterscheldemuseum en Erfgoed Zeeland. Dan wandel je bij laag water plotseling langs stukken baksteen en houten palen. Stille getuigen van een bewogen geschiedenis.



Wil je meer weten over de geschiedenis van stormvloeden en verdwenen dorpen? Ga dan naar de website van het Waternoodsmuseum.