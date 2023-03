Meer aandacht voor gevolgen slechthorendheid in Maand van het Gezond Gehoor

De actie volgt op World Hearing Day op 3 maart. Dit is een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens de WHO is slechthorendheid een van de meest voorkomende maatschappelijke problemen. Steeds meer mensen krijgen te maken met gehoorverlies. Bovendien komt het door onder meer demografische factoren en geluidsvervuiling op steeds jongere leeftijd voor, zo staat in een onlangs verschenen rapport van de WHO. Verwacht wordt dat in 2050 een op de vier mensen in de wereld slechthorend is.