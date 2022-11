Meer betaalbare modellen: aantal particulieren dat elektrisch rijdt groeit

Een elektrische auto is vaak duurder in de aanschaf. Dat komt voornamelijk omdat de accu’s kostbaarder zijn. Daar staat tegenover dat je tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting betaalt. Bovendien is stroom goedkoper dan benzine of diesel.

De vraag of je nu elektrisch moet gaan rijden, is voor iedereen persoonlijk, weet Martijn Raben, al jaren het Suzuki-gezicht binnen Louwman Suzuki Purmerend. Suzuki introduceerde eerder dit jaar de Full Hybrid systemen voor de Vitara en de S-Cross. ‘Deze Full Hybrid systemen zijn voor ons een nieuw hoogtepunt. Het loopt ook goed, hier zaten we echt op te wachten”, zegt Raben.

Klaar voor de toekomst

Het familiebedrijf zit al meer dan dertig jaar in Purmerend en is een begrip in de regio Waterland en daarbuiten. Twee jaar geleden verhuisde de Suzuki-dealer naar een nieuw onderkomen dat van alle snufjes is voorzien. “Er liggen zo’n driehonderd zonnepanelen op het dak en alles is LED. We zijn hiermee echt klaar voor de toekomst. De nieuwe Full Hybrid modellen van Suzuki sluiten daar perfect op aan.”

Toch is volledig elektrisch rijden ook vandaag de dag niet voor iedereen haalbaar, ziet Raben. Voor deze groep heeft Suzuki ook zuinige benzineauto’s in combinatie met hybride techniek. De Suzuki Swift bijvoorbeeld werd vorig jaar volgens de Carbase database van Autoweek nog uitgeroepen tot zuinigste benzineauto.

Volledig scherm © Louwman

Veelzijdig en betrouwbaar

“Dat is ook meteen de kracht van Suzuki. Er zit altijd wel een model tussen dat bij je past. Het merk is heel breed, je hebt kleinere auto’s maar ook grotere auto’s die een caravan kunnen trekken”, vult Raben aan. Ook qua betrouwbaarheid komt het merk al jaren goed uit de bus. “De ANWB zegt altijd: We kennen het merk wel, maar we komen ze op het werk nooit tegen”, lacht Raben. Betrouwbaarheidsonderzoeken van de Consumentenbond bevestigen dit. Vorig jaar nog werd Suzuki, met slechts 0,1 punt achter de winnaar, tweede.

“Dat sluit mooi aan bij de slogan van Suzuki: Serious about fun. Dat zijn wij hier ook. We zijn een serieus bedrijf, maar hebben ook altijd lol met elkaar en bezoekers. We zijn ook een groot bedrijf, maar waarborgen daarbij tegelijkertijd het vertrouwde en geborgen gevoel van een dorpsgarage”, vervolgt Raben, die benadrukt dat klanten het werk bij Suzuki voor hem het meest bijzonder maken. “Het zijn eigenlijk allemaal particulieren die gespaard hebben voor hun auto en hier zuinig mee om willen gaan. Ze vinden goed onderhoud belangrijk.”

Ga voor een auto die bij je past

Ook voor onderhoud en service kun je bij het familiebedrijf in Purmerend terecht. De werkplaats is voorzien van de nieuwste snufjes en er werken alleen Suzuki-geschoolde monteurs die op de hoogte zijn van de nieuwste technieken. Je krijgt standaard 6 jaar fabrieksgarantie op nieuwe modellen. Benieuwd naar het aanbod? Bekijk hier alle modellen en ga voor een Suzuki die echt bij je past.

Volledig scherm © Louwman