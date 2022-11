Meer bewegen? Met deze 3 tips lukt het wél

VGZKen je dat: je bent van plan één aflevering van je favoriete serie te kijken voor het sporten om vervolgens uren later helemaal verkrampt van de bank af te komen. Je bent niet de enige: ruim de helft van de Nederlanders beweegt te weinig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als je te weinig beweegt, kan dit voor verschillende ongemakken zorgen, zoals stijve schouders of rugpijn. Gelukkig zijn er veel simpele dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat je meer beweegt.

Volgens de richtlijnen van de Gezondheidsraad zouden volwassenen wekelijks minstens 2,5 uur matig intensief moeten bewegen. Dit verkleint de kans op ziektes, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en depressie, en is goed voor je hersenen. Hiervoor hoef je niet meteen elke dag naar de sportschool. Bijvoorbeeld Regelmatig fietsen, wandelen of zwemmen is ook goed. Want een paar minuten per dag bewegen, kan er al voor zorgen dat je beter in je vel zit – zowel fysiek als mentaal. Deze tips helpen je om op een eenvoudige manier meer te bewegen:

1. Zet een timer

Zeker als je opgaat in je werk, een serie of scrollen door je tijdlijn, vliegen de uren voorbij. Een beweegpauze is dan belangrijk. Zet een timer die je eraan herinnert om ieder half uur even op te staan. Pak een kop thee, doe een paar squats of rek jezelf even lekker uit. Zo’n beweegmoment is ook nog eens goed voor je concentratie.

2. Houd het leuk

Doe iets wat je leuk vindt en wat in je dagelijks leven past. Vind je dat je meer tijd moet maken voor de hond of je kinderen? Maak dan een wandeling met ze. Alleen thuis? Zet je favoriete nummer aan en dans er schaamteloos op los. Dansen activeert, nog meer dan andere vormen van beweging, belangrijke gebieden in je hersenen. Als je niet zo’n danser bent, is tuinieren ook een ontspannen vorm om meer te bewegen. Begin op een manier die bij je past en onthoud dat alle beetjes helpen.

3. Gebruik een beweegapp

Van de mensen die niet genoeg beweging hebben, geeft 81 procent aan meer te willen bewegen. Studies tonen aan dat een beweegapp hierbij kan helpen. Een app vergroot het gevoel van zelfredzaamheid en verhoogt zo de motivatie. Daarnaast geeft een app de nodige houvast. Daarom heeft Coöperatie VGZ de VGZ Soepel en Sterk Coach app ontwikkeld om mensen te helpen beter te bewegen.

Deze app is gratis voor verzekerden van VGZ. De beweegprogramma’s zijn gemaakt door fysiotherapeuten en hebben een goede opbouw, belasting, variatie en herhaling. De focus ligt op versterken en versoepelen van je lichaam. Zo werk je aan je conditie en het helpt om klachten als een stijve nek, rugpijn en vastzittende schouders te voorkomen.

Voor ieder wat wils

De VGZ Soepel en Sterk Coach app biedt met diverse programma’s voor ieder wat wils. Het programma Soepele start is er voor iedereen die de dag goed wil beginnen. In minder dan vijf minuten per dag train je zo je spieren en gewrichten.

Speciaal voor mensen die veel zitten, is er het programma Veel zitten? Even strekken! Hiermee werk je aan je doorbloeding en je focus, en leer je op je houding te letten.

De titel van het programma Winterfit: toedeloe winterdip! Hallo energie! spreekt voor zich. Hoe verleidelijk het ook lijkt om onder een dekentje weg te kruipen, bewegen is ook in deze tijd van het jaar enorm belangrijk. Door te bewegen komt er bovendien het geluksstofje dopamine vrij, waardoor je ook tijdens de donkere dagen beter in je vel zit.

Alle programma’s hebben een ding gemeen: ze helpen je om op een laagdrempelige manier beter te bewegen. Je kunt de app altijd en overal gebruiken. Maak die move en download ‘m hier.

Het begint met de eerste stap

Genoeg bewegen is een belangrijk onderdeel van gezond leven. De eerste stap zetten is daarbij vaak het moeilijkst. Houd die stap daarom zo klein mogelijk. Coöperatie VGZ biedt met het online platform Gezond Leven handige hulp en tips om je fysiek en mentaal goed te voelen. Je vindt er tientallen workshops en apps, waaronder de VGZ Soepel en Sterk Coach. Gebruik de app wanneer het jou uitkomt en geef je lichaam het grootste cadeau: beweging.

