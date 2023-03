Meer licht in huis en lagere energiekosten: ken jij deze oplossing al?

SolarluxMeer dan de helft van de Nederlandse woningbezitters wil hun huis verduurzamen. Isoleren wordt hierbij vaak gezien als de meest belangrijke verduurzamingsmaatregel. Sommige maatregelen kunnen slecht zijn voor het binnenklimaat. Zo wordt er vaak onvoldoende rekening gehouden met ventilatie of woonkwaliteit. Door tijdens het verduurzamen rekening te houden met de lucht- en woonkwaliteit sla je twee vliegen in één klap.

Het is namelijk goed mogelijk om te verduurzamen en tegelijkertijd de woonkwaliteit verbeteren. Bijvoorbeeld met een glazen vouwwand. Hiermee haal je het zonnetje in huis en bespaar je dus op verwarmingsenergie, omdat er (ook in de winter) door de zon veel warmte wordt binnengebracht. Bovendien zijn ze optimaal isolerend, waardoor je afrekent met hoge stookkosten en geluidshinder.

De awardbekroonde systemen van het familiebedrijf Solarlux zijn onderscheidend qua design en techniek, en kenmerken zich door de duurzame productie en materialen. Ben je benieuwd naar de vele mogelijkheden? Download dan het inspirerende lookbook van Solarlux.

Subsidiebijdrage overheid

De overheid stimuleert duurzame renovatie op diverse manieren, waardoor je subsidie kunt krijgen op energiebesparende maatregelen. Als het om de vervanging van bestaande kozijnen gaat, komen glazen vouwwanden in aanmerking voor een subsidiebijdrage vanuit de overheid.

Dat je met een glazen vouwwand inderdaad op verwarmingsenergie kan besparen, blijkt uit het verhaal van de familie Schrooten uit Wierden, die wonen in een passiefhuis met glazen vouwwand.

Een passiefhuis verbruikt negentig procent minder verwarmingswarmte dan een gangbaar gebouw.

Het huis van de familie Schrooten heeft een aangebouwde serre met vouwwand. “Hoewel deze ruimte niet geïsoleerd is en zodoende eigenlijk geen klassieke serre is, biedt de glazen vouwwand SL 45 zoveel beschutting dat onze kinderen de ruimte tijdens de winter als speelkamer gebruiken en wij er met de kerst al in T-shirt gezeten hebben”, vertelt Henriëtte Schrooten.

Nog meer voordelen van een glazen vouwwand

De royale glaspartijen van een glazen vouwwand zorgen voor een bijzonder en vrij woongevoel. Je kunt kiezen voor een glazen vouwwand die helemaal of gedeeltelijk open kan, zodat er frisse lucht naar binnen stroomt. Bovendien kunnen er ventilatieroosters in de ramen of de vouwwand worden gemaakt.

De afzonderlijke elementen laten zich tot een smal vleugelpakket naar de zijkant vouwen. Hierdoor is de vouwwand nagenoeg tot honderd procent te openen. Op deze manier worden buiten en binnen op charmante wijze optimaal met elkaar verbonden. Ter vergelijking: een klassieke schuifpui opent zich gemiddeld tot zo’n vijftig procent. Hierdoor blijft er altijd een deel glas zichtbaar.

Vouwwanden zijn in de regel onderhoudsarm en eenvoudig te bedienen. Ze zijn in diverse uitvoeringen beschikbaar. Wanden van hoge kwaliteit zijn stormvast, luchtdoorlatend en hebben een hoge inbraakwerendheid. Bovendien zet een vouwwand in moderne uitvoering het puntje op de i wat het design van je woning aangaat.

Aangenaam luchtig, licht en duurzaam wonen

De glazen vouwwanden van Solarlux zijn verkrijgbaar in zo’n 30 RAL-kleuren, in mat of zijdeglans. Wil jij ook meer warmte, lucht en licht in je woning, en binnen het gevoel van buiten ervaren? Bekijk hier de glazen vouwwanden van Solarlux en laat je inspireren.