Meer verkeersongelukken dan vorig jaar: 4 tips voor veilig reizen

FlyctHet aantal verkeersongelukken is in de eerste maanden van 2022 flink hoger uitgekomen dan in 2021, blijkt uit de cijfers van Smart Traffic Accident Reporting (STAR). Deze vier tips helpen je om veilig aan het verkeer deel te nemen.

Dit jaar vielen er van 1 januari tot en met 7 maart bij 2.691 ongevallen één of meer ernstig gewonden of doden. Dat zijn er 628 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook in 2021 nam het aantal ongelukken toe ten opzichte van het jaar ervoor.

Stijging telefoongebruik

Volledig scherm Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland zei eerder tegen het AD dat de stijging het gevolg is van een cocktail ‘te hard rijden, verdovende middelen en afleiding door bijvoorbeeld de telefoon’. Afgelopen jaar gebruikte maar liefst 71,5 procent van de Nederlanders hun telefoon in het verkeer, blijkt uit de Mobiliteitsbarometer van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Vier tips om veilig te reizen

Volgens Veilig Verkeer Nederland en letselschadebureau Flyct zijn er concrete en simpele dingen (naast je telefoon wegleggen) die je meteen kunt doen om veilig aan het verkeer deel te nemen:

1. Neem de tijd

Neem de tijd voor je reis en vertrek liever 5 minuten eerder dan 5 minuten te laat. Zeker als het slecht weer of donker is. Als je gestrest achter het stuur of op de fiets zit, let je minder goed op en neem je eerder onnodige risico’s. Houd na 2 uur rijden ook altijd 15 minuten pauze.

2. Zien en gezien worden

Zeker als kwetsbare verkeersdeelnemer (voetganger of fietser) wil je opvallen. Gebruik (fiets)verlichting en kies voor contrasterende en reflecterende kleding als je een rondje gaat lopen of joggen.

3. Draag een helm

Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat er een stijging van 18 procent is in het aantal ongelukken met ernstig letsel. Een kwart van de slachtoffers van deze ongelukken had hersenletsel. Dit had voorkomen kunnen worden met een helm op de fiets of e-bike. De verkeersveiligheid-adviseur gaf in een recentelijk interview met AD zelfs het advies om de fietshelm voor 60-plussers te verplichten. Je balans wordt na je 55e namelijk slechter.

4. Let op je snelheid

Een inkoppertje wellicht, maar niemand zit te wachten op een snelheidsduivel in de buurt. Hoe sneller je gaat, hoe groter de stopafstand wordt. De stopafstand is de optelsom van de reactietijd en de remweg. Dit geldt niet alleen in de auto, maar ook op de motor of als je op je (e-)bike onderweg bent.

Wat als het toch mis gaat?

Volledig scherm Als je slachtoffer bent van een ongeluk en hierdoor schade oploopt, dan heb je in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding. Denk niet alleen aan schade aan je fiets of auto, maar ook aan verwondingen die je zelf hebt. Het is verstandig om jouw verhaal te vertellen aan een expert. Die denkt met je mee, zodat je zeker weet dat je niks over het hoofd ziet. Deze experts vind je bij Flyct. Dit is een landelijk opererend letselschadebureau dat er met een persoonlijke en positieve aanpak voor zorgt dat je na een ongeluk krijgt waar je recht op hebt.



Heb jij een verkeersongeluk gehad en wil je weten of je recht hebt op letselschade? En hoe hoog je schadevergoeding ongeveer kan zijn? Doe dan binnen 3 minuten geheel vrijblijvend de letselschadetest.

Meer weten?

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade. Hun experts helpen slachtoffers van verkeersongelukken gratis. De kosten worden namelijk verhaald op de partij die het ongeluk heeft veroorzaakt. Meer weten over Flyct en hoe de experts te werk gaan? Bekijk dan de website.