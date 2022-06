Melvin werkt bij de politie: “Je maakt echt heel veel mee”

Melvin Bos is al meer dan 22 jaar in dienst bij de politie. Net klaar met de middelbare school solliciteert hij als 17-jarige jongen direct. Een jongensdroom die uitkomt. “Al van jongs af aan, wilde ik bij de politie. De actie en de sensatie spraken me aan, maar er was meer dan dat”, zegt Melvin. “Ik weet niet hoe je het het beste kunt omschrijven, maar het was vooral ook een sterk gevoel. Ik wilde iets voor de samenleving doen.”

Het blauwe politiehart

Bij de politie noemen ze dit ook wel het politiebloed of het politie-DNA. Het is iets bijzonders waardoor politiemensen voor de samenleving door het vuur gaan. En dat een baan bij de politie soms best pittig kan zijn, weet Melvin als geen ander. Zelf werkte hij meer dan 10 jaar op straat.

“Je maakt daarbij echt heel veel mee. Helaas zijn het niet alleen leuke dingen. Zeker als er (jonge) slachtoffers vallen, raakt je dat enorm”, weet Melvin. Heftige incidenten worden nabesproken en er is altijd iemand die contact opneemt om te kijken hoe het gaat. Ook met collega’s wordt er veel gedeeld. “Je werkt met een vast aantal collega’s, dat schept een hele goede band.”

Je bent er voor de veiligheid

Het moeilijkst vindt Melvin dat er soms sprake is van agressie en afkeer naar de politie toe. “Dat zie je niet alleen bij de politie; er is ook minder respect naar andere hulpverleners toe. Als je soms ziet hoe er met ambulancepersoneel wordt omgegaan, is dat schrijnend”, vindt Melvin. Natuurlijk zijn er ook veel mooie dingen en is werken bij de politie vooral dankbaar. “Je bent er voor de veiligheid van alle inwoners van Nederland. Als je op heterdaad een inbreker betrapt of een overvaller staande kunt houden, geeft dat veel voldoening.”

Mentaal en fysiek in topvorm

Om het politiewerk goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat je zowel mentaal als fysiek fit bent. Sport speelt hierin een grote rol en is dan ook erg belangrijk voor Melvin. “Als je fysiek in orde bent, kun je veel meer hebben en je hebt meer energie. Als je bij de politie op straat werkt, moet je ook achter een verdachte aan kunnen rennen of over een hek of schuurtje komen als dat nodig is”, weet Melvin. Zelf wielrent hij al jaren, ook bij de selectie van de Nederlandse Politie Sportbond waar hij zelfs Nederlands kampioen werd. “Ook fiets ik in de meeste gevallen van en naar werk. Als ik fiets kan ik alles even loslaten en verwerken, het is een belangrijke uitlaatklep.”

Dit jaar doet Melvin voor de eerste keer mee aan de World Police & Fire Games (WPFG). Een internationaal sportevenement voor hulpverleners dat iedere twee jaar worden gehouden, dit jaar in Rotterdam. “WPFG zie ik toch een beetje als Olympische Spelen voor politie, brandweer en andere hulpverleners. Het is erg mooi om daar voor een medaille te mogen strijden.”

Ontwikkel en verrijk jezelf bij de politie

Inmiddels loopt Melvin zelf trouwens niet meer op straat: hij is doorgegroeid tot digitaal specialist. “Inmiddels volg ik vanuit de politie opleidingen op HBO-niveau, terwijl ik nooit een HBO-diploma heb gehaald. Ik ben nu verantwoordelijk voor alle digitale componenten in grootschalige rechercheonderzoeken met maatschappelijke impact. Ik vind werken bij de politie echt fantastisch”, besluit Melvin, die in de politie een erg fijne werkgever heeft gevonden.

Werken bij de politie?

Jezelf ontwikkelen en doorgroeien, maar ook echt iets betekenen voor je wijk en de samenleving. Iets voor jou? De politie is altijd op zoek naar goede mensen met verschillende achtergronden en ervaringen. De organisatie heeft in het hele land binnen diverse vakgebieden interessante vacatures openstaan. Met name in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht worden nieuwe collega’s gezocht.

De politie zoekt mensen met verschillende achtergronden en ervaringen. Waar je vandaan komt of wat je doet maakt niet uit, zolang je je (politie)hart maar op de juiste plek hebt zitten. Benieuwd? Bekijk de mogelijkheden op kombijdepolitie.nl.