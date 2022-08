Met deze 5 gadgetdeals ben jij helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar

Volledig scherm © Phillips

Philips A6606

Buiten sporten met oortjes in, het is vaak suboptimaal. Je oordoppen vallen eruit, en blijven ze wel goed zitten, dan ben je je vaak minder bewust van de (verkeers) omgeving. De draadloze, waterdichte Philips A6606 sportkoptelefoon maakt gebruik van beengeleiding waardoor je oren helemaal vrij zijn en je het geluid in je omgeving volledig kunt ervaren. Geluidstrillingen worden via de jukbeenderen naar je oren gestuurd, zodat je en je muziek en achtergrondgeluiden blijft horen. Zo kom je weer helemaal shape en ben je klaar voor het nieuwe schooljaar.

Volledig scherm © ACT

ACT AC8530 Global Laptop Rugzak

De ACT AC8530 Global rugzak heeft een apart laptopvak voor een computer met een scherm tot en met 15,6 inch. Daarnaast zijn er genoeg vakken voor het opbergen van documenten en andere accessoires zoals een drinkfles of powerbank. Dat laatste is handig als je van collegezaal moet wisselen en onderweg je smartphone wilt opladen. De rugzak heeft namelijk een aparte USB-poort hiervoor. Dankzij verstelbare schouderbanden, een gevoerd rugpaneel en trolleyband zorgt ‘ie tijdens een lange studiedag ook nog eens voor genoeg comfort.

Volledig scherm © Lenovo

De Lenovo IdeaPad 3

Op zoek naar een goede huis-, tuin- en keukenlaptop, prima inzetbaar voor op school of op kantoor? Dan ben je met de Lenovo IdeaPad 3 aan het juiste adres.

Alle dagelijkse taken voer je vliegensvlug uit en dankzij het 14 inch IPS-scherm geniet je van heldere, levendige kleuren. Handig: de laptop beschikt over een HDMI-output om hem aan te sluiten op een extra monitor of televisie. Met de 2 USB 3.0- en 1 USB-c poort heb genoeg mogelijkheden om aanvullende apparaten aan te sluiten.

Volledig scherm © HP

HP Pavilion 15

Of je nu medicijnen, rechten, een taal of economie studeert, deze allround HP Pavilion 15 laptop is de ideale laptop voor iedere student. De combinatie van genoeg werkgeheugen en een krachtige processor, maken deze laptop geschikt voor multitasking en alle denkbare taken die je tijdens je studie nodig hebt. En als je na een intense dag in de collegebanken even ontspanning zoekt kun je genieten van films, video’s en games op het 15.6-inch scherm met flinterdunne randen en geluid van Bang & Olufsen.

Volledig scherm © Samsung

Samsung Galaxy Book2

Tegenwoordig kun je op school en tijdens je studie niet meer zonder een goede laptop. De Samsung Galaxy Book2 is uitgerust met een batterij die de hele dag meegaat. De snelle Intel Core i7 processor en 16 gigabyte werkgeheugen maken het mogelijk om probleemloos grote foto- of videobestanden te bewerken terwijl je diverse programma’s op de achtergrond draait. Videomeetings met medestudenten en docenten, en online colleges klinken bovendien alsof je er fysiek bij bent dankzij Dolby Atmos speakers die een helder geluid produceren.

