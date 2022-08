Met deze 8 gadgetdeals ben jij helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar

Huawei FreeBuds Pro 2

De FreeBuds Pro 2 van HUAWEI zitten tjokvol nieuwe techniek. De slanke, compacte oortjes beschikken over een uniek ‘Ultra-hearing True Sound Dual Driver’-systeem dat op intelligente wijze twee drivers in harmonie laat samenwerken voor hoogwaardige audioprestaties. De FreeBuds Pro 2 maken daarnaast gebruik van een planair diafragma heldere en nauwkeurige hoge tonen en boventonen produceert. Ruisonderdrukking en naadloos, automatisch schakelen tussen twee apparaten (Android, iOS en Windows) maken de rimpelloze ervaring helemaal af.



De FreeBuds Pro 2 vind je hier.

Acer Aspire 3 A315-56-57Z6

Met de Acer Aspire 3 A315-56-57Z6 heb je tijdens je studie een betrouwbare metgezel. Ideaal voor het maken van aantekeningen, verslagen en presentaties in en buiten de collegebanken en lokalen. Alle taken verlopen soepel want onder de motorkap vinden we een intel Core i5 10e generatie processor, 8 GB werkgeheugen en een muisstille, maar razendsnelle SSD met opslagcapaciteit van 256GB. Met Windows 11 en een 15,6 inch display vlieg je door je studie.

De Acer Aspire 3 A315-56-57Z6 is vind je hier met een actieprijs van €639 naar €449

FRITZ!Box 4060

Je begint het nieuwe schooljaar goed met draadloos internet dat thuis sneller is dan ooit dankzij de krachtige FRITZ!Box 4060 Router. Je sluit hem eenvoudig aan op ieder type modem en ziet direct het resultaat. Surfen over het internet voor huiswerkopdrachten ging nog nooit zo snel dankzij de razendsnelle Wi-Fi 6. Lesmateriaal bekijken, presentaties maken of een ontspannende game tussendoor spelen: het gaat allemaal zonder haperingen. Voor je het weet zijn je studieopdrachten klaar en kun je nog even je favoriete serie bingewatchen.

Samsung Galaxy Book2 Pro 360

Met de Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Intel Evo laptop begin je het nieuwe school- of studiejaar goed. Hij is slank en licht, dus kun je er overal op werken: in de collegezaal, trein of in de bibliotheek. Deze 15 inch 2-in-1 laptop kun je bovendien ook gebruiken als tablet. Meerdere zware programma’s tegelijk draaien en grote foto- en videobestanden bewerken, daar draait deze laptop zijn hand niet voor om. En na een dag hard studeren is ontspanning verzekerd dankzij het Super AMOLED touch-beeldscherm waarop films en series kijken een feestje is.

K380 Multi-Device Keyboard en M350 Pebble muis

Gebruik maken van het toetsenbord en het touchpad van een laptop is meestal goed te doen, maar werken met een los keyboard en muis is beter, efficiënter en preciezer. Het dunne, lichtgewicht K380 Multi-Device Keyboard en de M350 Pebble muis vormen een perfect duo: ze zijn makkelijk mee te nemen en beschikken over Bluetooth zodat je thuis, op school, onderweg of in je favoriete koffiecafé altijd verder kunt werken aan verslagen of presentaties. Zo type je comfortabel en stil op de K380, terwijl de Pebble M350 nauwkeurig klikt en scrolt.

OnePlus 10T

De OnePlus 10T is een slimme, krachtige smartphone. Hij onder meer uitgerust met een slim koelingssysteem, waardoor het toestel in staat is supersnelle prestaties te leveren, terwijl de telefoon koel blijft en de gebruikerservaring soepel en vloeiend. De OnePlus 10T is ook geoptimaliseerd om de nieuwste mobiele games te spelen. Een lege accu? Geen paniek. Het gloednieuwe toestel is voorzien van 150W SUPERVOOC, een van de snelste laadsnelheden in de industrie. Hierdoor is de accu in 6 minuten alweer voor 50% vol; ideaal voor drukkere studiedagen of voor wanneer je onderweg bent.

Lenovo IdeaPad 5

Als student heb je een betrouwbare laptop nodig waar je op kunt vertrouwen. De Lenovo Ideapad 5 heeft gelukkig veel werkgeheugen (16GB) en een snelle processor (AMD Ryzen 5), waarmee je vliegensvlug verslagen en aantekeningen maakt tijdens je college. En het mooie is: hij gaat de hele dag mee door de GROTE accucapaciteit. Dankzij het fysieke privacy-schuifje voor de camera hou je na het videovergaderen met je medestudenten gluurders buiten de deur.

Galaxy Tab S8

Een tablet is de ideale gadget tijdens je studie. Of je nu de hele dag in video-meetings zit, online colleges volgt of je creativiteit wilt laten vloeien, met de Galaxy Tab S8 heb je veel mogelijkheden. Hij wordt geleverd met de S Pen; waarmee je gemakkelijk notities of tekeningen maakt. Ook is deze digitale pen ideaal voor het bewerken van foto’s en video’s. En na een dag hard studeren, kun je genieten van een film, serie of game dankzij de hoogwaardige beeld- en geluidskwaliteit.