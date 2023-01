Met deze opleiding kun je de bedreigde neushoorn helpen

Hogeschool LeidenOnderzoek doen om het leven van de bedreigde zwarte neushoorn te verbeteren: je zou het niet direct linken aan een opleiding Chemie en toch is het waar student Imke Nijdam aan de Hogeschool Leiden in afstudeert. “Ik vind het fijn om de neushoorn te kunnen helpen met een onderzoek dat echt uitdagend is om te doen, juist omdat het vaak niet gaat zoals je had gepland. Dan is het omschakelen en nieuwe strategieën bedenken.”

Bij de opleiding Chemie denken veel mensen aan de industrie en olie. Toch is de opleiding van de Hogeschool Leiden zich de afgelopen jaren steeds meer gaan richten op voeding, gezondheid, milieu en duurzaamheid.

Volledig scherm © Hogeschool Leiden

Brede opleiding

“Het is een brede opleiding”, vertelt docent Sonja Kaal. “In het eerste jaar begin je met de basis, wat je direct toepast in de praktijk. Daardoor snap je waarom je iets leert. In het tweede jaar ga je je verder specialiseren. Je kiest voor analytische of organische chemie. Je gaat steeds dieper in op wat jij leuk vindt. Doordat de opleiding zo breed is, kun je die vaak goed combineren met waar je interesse ligt”.

Niet alleen met je neus in de boeken

Vierdejaars student Chemie Imke koos in het tweede jaar voor de richting analytische chemie. “Voordat ik aan deze opleiding begon, heb ik een dag proef-gestudeerd. Die dag gingen we direct het lab in, een experiment doen. Dat vond ik erg leuk en nog steeds spreekt mij dat het meest aan bij de opleiding Chemie: het is niet alleen met je neus in de boeken, je staat ook veel in het lab. Daarom sprong Chemie er voor mij uit van alle bèta-opleidingen”.

Neushoorn helpen door onderzoek

Volledig scherm © Hogeschool Leiden Imke koos ervoor om haar afstuderen te doen bij de onderzoeksafdeling LCAB van Hogeschool Leiden. Daar wordt onderzoek gedaan naar de gezondheid van de zwarte neushoorn. “De zwarte neushoorn is een bedreigde diersoort, dus ik wilde graag helpen. Het is een heel groot onderzoek. Er doen studenten van verschillende opleidingen van onze school mee en ik ben verantwoordelijk voor het chemie-stuk. Ook werken we samen met andere hogescholen en universiteiten en zijn dierentuinen uit heel Europa betrokken, waaronder Diergaarde Blijdorp in Nederland. Deze afstudeerstage leert mij ontzettend veel. Onderzoek gaat nooit zoals je gepland had en om daar nieuwe benaderingen voor bedenken vind ik een uitdaging”. Sonja voegt toe: “Daarbij is het ook echt een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Wat Imke nu doet, heeft nog niemand gedaan. Als Imke straks is afgestudeerd, loopt het onderzoek door en kunnen wij verder op basis van haar bevindingen”.

Sfeer proeven

Interesse in de Hogeschool Leiden opleiding Chemie? Bezoek het laboratorium tijdens de open dag op 2 april of kom een dag proefstuderen of meelopen. Op deze pagina vind je informatie over de open dag en de mogelijkheden voor proefstuderen en meelopen.