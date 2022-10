Met deze routine start je op donkere ochtenden energieker met de dag

Veel Nederlanders moeten na de zomer altijd even schakelen. De scholen beginnen weer en er ligt werk op je te wachten. Druilerig weer en donkere ochtenden helpen niet mee, en goede voornemens - letten op wat je eet, meer sporten, een betere balans tussen werk en privé - schieten er na de vakantie nog wel eens bij in.

Stop met snoozen

Het is verleidelijk om ‘s morgens vroeg net iets te vaak op de snooze-knop te drukken. Toch kun je het beter laten: uit onderzoek blijkt dat je hersenen steeds als de wekker gaat weer een schok te verwerken krijgen. Daarnaast kan snoozen zorgen voor stress en slaap je niet beter uit door het opstaan uit te stellen. Het is juist andersom: je begint veel fitter en gebalanceerder aan je dag als je meteen uit bed komt.

Je start je dag al helemaal sterk door je lichaam daarna op te peppen met een of twee glazen water en een voedzaam ontbijt . Gun je je longen vervolgens ook nog wat frisse lucht door een lekkere ochtendwandeling te maken, dan weet je zeker dat je er klaar voor bent. Want wie de ochtend wint, wint de dag.

