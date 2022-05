Met deze tips creëer jij je eigen thuis wellness

Spa-moment bij jou thuis

Als de ruimte het toelaat, mag een ligbad natuurlijk niet ontbreken. Hallo wellness-gevoel! Met een vrijstaand bad pakt het baden in luxe helemaal goed uit. Check van tevoren wel of een vrijstaand bad mogelijk is vanwege het leidingwerk. Ook een spa-maker van jewelste: een inloopdouche die vanuit twee kanten makkelijk te betreden is. Zo’n inloopdouche oogt ruimtelijk, ademt rust en maakt van iedere douchebeurt een ultiem spa-moment.