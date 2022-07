Met deze unieke ervaring beleef je de ultieme Pride Amsterdam

De allereerste botenparade in 1996 trok 20.000 bezoekers. Sindsdien groeide Pride Amsterdam uit tot een negendaags festival waar honderdduizenden mensen vanuit de hele wereld op af komen. Overal in de stad wapperen regenboogvlaggen om te vieren dat je kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt.

Volledig scherm Kunstenaar Eelco Hilgersom © Booking.com Na twee jaar afwezigheid maakt de Canal Parade op 6 augustus een grootse comeback. Reden voor Booking.com om de ultieme Pride Amsterdam Experience te introduceren: een onvergetelijk verblijf van twee nachten (5 en 6 augustus) in een door kunstenaar Eelco Hilgersom ontworpen, Pride-geïnspireerde kamer in het vijfsterrenhotel Sofitel Legend The Grand Amsterdam.



Naast de Experience start Booking.com ook een samenwerking met COC Nederland, de oudste lhbtiq+-rechtenorganisatie ter wereld. De boekingswebsite schenkt drie jaar op rij €250.000 voor projecten gericht op gelijke rechten, emancipatie, sociale acceptatie en het decriminaliseren van seksuele geaardheid en genderidentiteit. Als een extra symbolisch gebaar zal het kunstwerk dat Eelco Hilgersom op maat heeft gemaakt voor de kamer door Booking.com aan COC Nederland worden gedoneerd.

Gastvrije en inclusieve reiservaring

De populariteit van Pride Amsterdam bewijst dat er al grote stappen zijn gezet op het gebied van lhbtiq+-acceptatie en -rechten. Toch is er nog veel belangrijk werk te verrichten zodat iedereen zich overal welkom voelt, zowel in het dagelijks leven als tijdens het reizen. Booking.com erkent dit en is daarom in 2021 gestart met Travel Proud, een programma om accommodaties te trainen en ondersteunen bij het bieden van een écht gastvrije en inclusieve reiservaring.

De training richt zich op de uitdagingen waar lhbtiq+-reizigers mee geconfronteerd worden en is wereldwijd beschikbaar voor accommodatiepartners van Booking.com. Meer bewustwording is hard nodig, want uit recent onderzoek blijkt dat 76% van de Nederlandse lhbtiq+-ers ongastvrije of ongemakkelijke ervaringen heeft gehad tijdens het reizen. Meer dan de helft van hen heeft te maken gehad met discriminatie en ruim 60% geeft aan dat ze bij het kiezen van hun bestemming rekening moeten houden met hun veiligheid en welzijn.

Met Travel Proud helpt Booking.com hotels om de obstakels waarmee lhbtiq+-ers te maken hebben weg te nemen. Het platform telt inmiddels al meer dan 10.000 Proud Certified-accommodaties in 95 landen - waaronder het Sofitel Legend The Grand Amsterdam, het kunstzinnige decor van de ultieme Pride Amsterdam Experience.

Uniek Pride-verblijf voor twee tientjes

Eelco Hilgersom zette een luxueuze kamer van het hotel aan de Oudezijds Voorburgwal vol met speciaal voor de gelegenheid gemaakte kunstwerken, geïnspireerd door de regenboog en gecreëerd om de diversiteit van de lhbtiq+-gemeenschap te weerspiegelen. De Experience is op meerdere manieren uniek. Het verblijf is maar één keer te boeken - vanaf 1 augustus om 10:00 uur via Booking.com - door één gelukkig paar voor het symbolische bedrag van €20,22.

De snelste boekers drinken een paar dagen later welkomstcocktails met het Peruaans-Nederlandse drag-icoon Envy Peru en gaan daarna culinair dineren bij het populaire Eetcafé Wijmpje Beukers in de Pijp. Dag twee begint met ontbijt op bed, gevolgd door het hoogtepunt van het weekend: kijken naar de Canal Parade vanaf het VIP-dek op de plek waar de Amstel en de Prinsengracht samenkomen.

Wil je kans maken op deze ultieme Pride Amsterdam Experience? Zorg dan dat je deze op 1 augustus om 10:00 uur vliegensvlug boekt op Booking.com via deze link. Wie het eerst komt, het eerst maalt.