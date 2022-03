Met deze voorjaarsgroente eet je jezelf gelukkig

Uitgekookt.nlVanaf zondag 20 maart is het officieel lente. Langer licht, hogere buitentemperatuur en de natuur die begint te bloeien: allemaal aspecten die invloed hebben op ons geluksgevoel. Maar wist je dat wat je eet, ook belangrijk is voor hoe je je voelt?

Zo zijn er verschillende voorjaarsgroenten waar je letterlijk en figuurlijk blij van wordt. Maar ook zonlicht op je huid geeft je gelukshormoon een boost. Maaltijdbezorger Uitgekookt speelt met de Groene Geluksweken in op beide. Ze brengen het frisse geluksgevoel op je bord met lekkere en gezonde maaltijden, boordevol voorjaarsgroenten.

En omdat ze de kant-en-klaar gerechten bij je thuisbezorgd worden, hoef je niet lang in de keuken te staan of zelf boodschappen te doen. Zo kan jij meer genieten van de eerste voorjaarszonnestralen buiten. Proberen? Kijk op Uitgekookt.nl en bestel een proefpakket met 4 maaltijden voor maar €19,95.

Stoffen uit voeding voor je geluksgevoel

Volledig scherm Voedingsexpert Laura Koster © Uitgekookt.nl Welke ingrediënten moet zo’n geluksmaaltijd nou bevatten? Voedingsexpert Laura Koster van Uitgekookt legt uit: “In ieder ingrediënt zitten andere stoffen die je nodig hebt. Bijvoorbeeld voor je spieren of botten, maar ook voor de werking van je zenuwstelsel, gezonde hersenen en energie. Allemaal dragen ze bij aan je geluksgevoel.”

Asperges voor vitamine B1

Gek op het witte goud? Dan is er goed nieuws. “In asperges zit vitamine B1(thiamine), wat bijdraagt aan een normale werking van je zenuwstelsel. Dit is belangrijk om je goed te voelen, want je zenuwstelsel stuurt al je lichaamsfuncties aan, waaronder je stemming en emoties. Een tekort kan je neerslachtig maken. Vitamine B1 zit in veel andere (voorjaars)groenten, maar ook in vlees, noten en graanproducten.”

Raapstelen voor magnesium

De voedingsexpert van Uitgekookt legt verder uit magnesium je helpt om energie vrij te maken uit voeding. “Bij een tekort ben je sneller vermoeid en mogelijk prikkelbaar of zenuwachtig. Magnesium zit onder andere in groene groente zoals raapstelen – die in de lente populair zijn, maar ook in noten, avocado’s en bananen. Deze ingrediënten vind je regelmatig terug op het menu van Uitgekookt.”

Meer dan (voorjaars)groente

“Niet alleen uit (voorjaars)groente haal je stoffen die kunnen bijdragen aan je geluksgevoel, ook vette vis zoals zalm of paling kunnen een bijdrage leveren. Ze zitten namelijk vol met vitamine D. Deze vitamine draagt bij aan het goed functioneren van je spieren en immuunsysteem en dat is belangrijk om je gelukkig te voelen.”

Maaltijden die je gelukkig maken zonder zelf te koken

Vind je het lastig om de juiste voeding te kiezen? Uitgekookt heeft als missie om Nederland gezonder te laten eten en maakt dit zo makkelijk mogelijk, door gezonde maaltijden (zonder toegevoegde geur-, kleur- en smaakstoffen) bij je thuis te bezorgen.

Koster: “Met elke week 24 verschillende maaltijden op het menu is er veel variatie. Je hoeft je maaltijd alleen nog even op te warmen in de magnetron, waardoor je minder stress hebt en meer tijd overhoudt om buiten te zijn. En ook dát maakt gelukkig.”

Groene Geluksweken: voorjaarsspecials voor een scherpe prijs

Speciaal voor een frisse start van het voorjaar heeft Uitgekookt vier maaltijden samengesteld waar je blij van wordt. Benieuwd naar deze maaltijden? Bekijk ze hier. Of maak meteen gebruik van een exclusieve deal om kennis te maken met Uitgekookt: 4 maaltijden voor maar €19,95. Ga nu naar deze scherpe deal.