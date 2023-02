Met deze zes tips kan jij flink besparen op je motorverzekering

1. Controleer het aantal kilometers op de polis

Merk je dat je veel minder rijdt dan het aantal kilometers dat je hebt opgegeven bij het aanvragen van je verzekering? Zoek dan uit of je wellicht een voordeligere verzekeringspremie kan krijgen, zodat je niet betaalt voor iets wat je niet nodig hebt.

2. Activeer de winterstop

Ben je een echte mooi weer-rijder en staat je motor in de winter meestal stof te vangen? Activeer dan de winterstop op je motorverzekering. Hierdoor bespaar je al gauw zo’n tien procent op je jaarpremie. Bij de meeste verzekeraars loopt de winterstop doorgaans van 15 december tot en met 1 maart. Het enige nadeel is dat je in deze periode dus echt de weg niet op mag met je motor.