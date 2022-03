Met een leefstijlcoach verander jij je patronen: nu volledig vergoed

De medische risico’s van overgewicht zijn bij de meeste mensen wel bekend: het kan een domino-effect aan gezondheidsproblemen zoals hart-, vaat- en longziekten veroorzaken. De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma ter verbetering van de leefstijl. Dit programma biedt mensen een kosteloos steuntje in de rug om aan een gezonde(re) leefstijl te werken. Huisartsen Bert Stelder en Marieke Bon stimuleren mensen met een gewicht-gerelateerd gezondheidsrisico om hier gebruik van te maken.

Aan de slag met een coach

“De urgentie van een gezonde leefstijl is hoog”, vinden zij beiden. Het verbaast hen dat er eind augustus 2021 pas 28.100 GLI-deelnemers geregistreerd stonden. Volgens de berekeningen van het RIVM komen 3,5 miljoen volwassen Nederlanders in aanmerking voor dit programma, dat sinds 2019 vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Hierdoor kunnen gemotiveerde deelnemers twee jaar met een coach werken aan het krijgen én behouden van een gezonde leefstijl.

“Het aantal mensen met diabetes, hoge bloeddruk en obesitas neemt alsmaar toe”, stelt Marieke. “80% van de aandoeningen is leefstijl gerelateerd. Belangrijke factoren zijn stress, onvoldoende beweging en voeding. Corona draagt er verder toe bij dat mensen zwaarder worden. Met alleen symptomen bestrijden zal iemand meestal niet genezen. Je moet je richten op de oorzaak. Veel mensen weten wat gezond gedrag is, maar slagen er niet in om de kloof tussen weten en doen te overbruggen.”

Health Coach hielp 15 kilo afvallen

Huisartsenpraktijk Stelder in Zaandam verwees al tientallen cliënten door naar een GLI. “Dit is een mooie, vergoede aanvulling op onze zorg”, aldus huisarts Bert Stelder. Zijn praktijk werkt samen met Mediq Health Coach, een programma dat naast een eigen gekozen leefstijlcoach voorziet in professionele begeleiding via een app, live video’s en chats. “Wij bevelen dit programma aan in aanvulling op onze Healthy Weight Clinics, waar we patiënten met medicijnen behandelen.”

“De deelnemer krijgt advies en begeleiding over gezonde voeding en hoe je gezond bewegen in je dagelijks leven kunt inpassen. Laatst zag ik iemand die in een halfjaar 15 kilo is afgevallen. Dat is prettig om te horen en motiveert mij om het team scherp te houden op de mogelijkheid om naar Mediq Health Coach te verwijzen”, zegt Stelder trots.

Op maat gemaakt voor jou

Volledig scherm Het mooie van Mediq Health Coach is volgens Stelder’s praktijkmanager Mia Hendriks dat het een online programma is. “Je hoeft er niet fysiek naartoe en kunt zelf je focus kiezen. De één heeft misschien moeite met bewegen, terwijl de ander verkeerde eetgewoontes heeft. Sommige mensen hebben ook meer psychologische hulp nodig. Daar is goed op in te spelen door de keuze van de coach. Deze aanpak is laagdrempelig en bewezen effectief.”

Iedereen vanaf 18 jaar die gemotiveerd is, kan via een GLI aan een gezondere leefstijl werken. Als je aan deze criteria voldoet, kom je in aanmerking voor een vergoeding:

• Je bent verwezen door je huisarts

• Je hebt een BMI van 25-30 en een verhoogd risico op chronische ziekten zoals diabetes type 2 of hart- en vaatziekten; of

• Je hebt een BMI van 25-30 en een buikomvang van meer dan 88 cm (vrouwen) of 102 cm (mannen); of

• Je hebt obesitas (een BMI van 30 of hoger)



Ben jij geïnteresseerd? Of gemotiveerd om aan de slag te gaan voor een gezondere leefstijl? Neem dan een kijkje op de website.